Darmstadt-Dieburg

International gesuchter Mörder geht Zivilfahndern ins Netz

Alsbach (ots) – Ein in Polen zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilter und international gesuchter Mörder, ging am Dienstagnachmittag 12.01.2021 zivilen Autobahnfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen ins Netz. Die Beamten kontrollierten den 57-jährgen im Fahrzeug schlafenden Mann an der Rastanlage Alsbach an der A 5, weil den Polizisten an seinem Autokennzeichen eine gefälschte “TÜV”-Plakette auffiel.

Bei der anschließenden Überprüfung gab der Mann zwar zunächst falsche Personalien an aber die Fahnder kamen über eine Auswertung seiner Fingerabdrücke rasch auf die wahre Identität des Mannes.

Von seiner ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe muss der 57-Jährige noch fast 10 Jahre absitzen. Er wurde nach erfolgter Vorführung bei einem Haftrichter mit dem Ziel der Auslieferung in sein Heimatland in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Überfall auf Einkaufsmarkt

Babenhausen (ots) – Nach einem Überfall auf einen Einkaufsmarkt am Mittwochabend 13.01.2021 suchen die Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Kurz vor 19.30 Uhr hatten 4 schwarz gekleidete Täter mit Mund-Nasen-Bedeckung den Markt in der Straße “Hinter der Altdörfer Kirche” betreten und einen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Anschließend sollen sie mit ihrer Beute in einem Fahrzeug geflohen sein.

Laut ersten Erkenntnissen sollen sich Zeugen in und vor dem Markt befunden haben. Diese Personen, die Hinweise zu den Tätern sowie dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Darmstadt

Einbruch in Friseursalon – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem Unbekannte in einen Friseursalon in der Rheinstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Mittwochmittag 13.01.2021 gemeldet und kann bis zum vergangenen Donnerstag 07.01.2021 zurückliegen. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Kriminellen unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Salon.

Neben Friseurutensilien machten sie sich auch eine Kaffeemaschine zur Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Kelsterbach (ots) – Einen 43-jähriger Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Mittwochabend 13.01.2021 am Staudenring. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,36 Promille an.

Der 43-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutenntnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei in amtliche Verwahrung genommen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

