Neustadt: Schnell noch anmelden für das Kinderbarcamp am 23. Januar 2021

Neustadt an der Weinstraße – Was wünschen sich die Neustadter Kinder für das Gelände der Landesgartenschau? Welche Ideen haben sie für den „Müllberg“? Was könnte darauf entstehen?

Viele kleine Neustadterinnen und Neustadter haben mit ihrer Teilnahme am Kreativwettbewerb bereits gezeigt, was sie sich wünschen, welche Ideen sie haben und was ihnen besonders Spaß bereiten würde.

Nun sollen noch weitere Ideen gesammelt werden: Hierzu findet das 1. Kinderbarcamp der Stadt Neustadt an der Weinstraße am Samstag, 23. Januar 2021 ab 10 Uhr statt. Außerdem werden die bereits eingereichten Ideen präsentiert. Das Barcamp ist vergleichbar mit einer Videokonferenz.

Eingeladen sind auch Kinder, die nicht am Kreativwettbewerb teilgenommen haben oder sich die eingereichten Ideen einfach anschauen möchten Lust auf dieses neue Format? Lust Eure Ideen einzubringen? Meldet Euch an unter https://lgs.neustadt.eu

Für Kinder, die noch am Kreativwettbewerb teilzunehmen möchten, wurden unter https://lgs.neustadt.eu Pläne und Skizzen vorbereitet. Hier erhalten die Kinder einen kleinen Einblick, in welchem Suchraum die Landesgartenschau vermutlich platziert wird. Auf dem Kinderstadtplan wird gezeigt, wo das Gelände liegt. In dem freien Feld auf dem Luftbild können Ideen zu Papier gebracht werden – Schreiben, malen oder basteln, Bilder oder Fotos einreichen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.