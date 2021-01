Unfall mit Personenschaden

Philippsthal – Am Dienstag (12.01.), gegen 21:30 Uhr, verlor eine 19-jährige Frau aus Hauneck, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf spiegelglatter Fahrbahn, die Kontrolle über ihren BMW. Das Fahrzeug brach nach links aus, drehte sich um 180 Grad und prallte gegen einen Betonpfosten. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Fahrzeugführerin und ihr 20-jähriger Beifahrer mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lkw in Graben gerutscht

Philippsthal. Am Mittwoch (13.01.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Lauterbach mit seinem Sattelzug die Zufahrtsstraße „In der Aue“ zu einer Müllverbrennungsanlage. In einer leichten Linkskurve rutschte der Sattelzug nach rechts in den Graben. Daraufhin kippte der gesamte Sattelzug zur Seite hin um. Aufgrund des Aufpralls an der Grabenböschung wurde der 400 Liter Dieseltank und die Hydraulikleitung des Lkw`s beschädigt. Es liefen Betriebsstoffe aus. Der Lkw wurde durch ein Bergungsunternehmen geborgen. Durch die bereits vor Ort befindliche Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heringen wurde die Untere Wasserbehörde über den Sachverhalt informiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Fahrzeug überschlagen

Der Leitstelle des PP Osthessen wird soeben (13.01.21, 21:30 Uhr) ein Verkehrsunfall auf der BAB 4, Fahrtrichtung Westen, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld, mitgeteilt. Nach derzeitigem Informationstand hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Rettungskräfte sind auf der Anfahrt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Nähere Einzelheiten liegen derzeit nicht vor.

Nachtrag zum Verkehrsunfall, BAB 4 – Unfall beim Fahrstreifenwechsel – Fahrzeug überschlagen Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz – eine Person verletzt

Am Mittwoch, 13.01.2021, kam es gegen 21:20 Uhr auf der BAB 4, zwischen AS Friedewald – AS Bad Hersfeld, Gemarkung Bad Hersfeld, Fahrtrichtung Westen, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 29-jährige PKW- Fahrerin aus dem Kreis Alzey- Worms mit ihrem PKW Ford den zweiten (linken) Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt/M, um ein Fahrzeug auf dem ersten (rechten) Fahrstreifen zu überholen. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel auf den ersten Fahrstreifen verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Straßengraben. Das Fahrzeug blieb im Anschluss im Straßengraben liegen. Die PKW-Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Durch Ersthelfer wurde die verletzte Fahrerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld sowie des Rettungsdienstes erstversorgt.

Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde die verletzte 29- jährige in das Kreiskrankenhaus nach Bad Hersfeld verbracht.

Die Anfahrt der Rettungskräfte gestaltete sich aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens schnell und einfach.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der erste Fahrstreifen der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt/M für ca. 60 Minuten komplett gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Gegen 22:45 Uhr konnte der Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt.