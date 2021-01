Neustadt: Aus der Sitzung des Hauptausschusses am 13. Januar 2021

Neustadt an der Weinstraße – Das Gremium hat die Vergabe zur Erstellung des Datenreports für die Pflegestrukturplanung an ein Unternehmen aus Wittlich übertragen. Damit soll die Angebotsstruktur sichergestellt und weiterentwickelt werden.

Immer wichtiger werden gute dezentrale Angebote, die den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Die Infrastruktur im Wohnumfeld, der öffentliche Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie ein soziales Miteinander sind wichtige Bausteine, um auch im Alter weiter zu Hause leben zu können. Von einer guten Infra- und Versorgungsstruktur profitieren alle Menschen, ob junge Familien, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Grundlage ist ein entsprechendes Landesgesetz.

Um die Sanierung des Dachs der Hausmeisterwohnung am Hambacher Schwimmbad kümmert sich eine Firma aus Neuhofen. Die vorhandene Flachdachabdichtung ist seit Jahren undicht und verursacht fortlaufend neue Schäden am Gebäude. Auch soll der Schimmelbildung entgegengewirkt werden.

Der Auftrag für die Elektroarbeiten in der Heinz-Sielmann-Schule ging an eine Firma aus Neustadt an der Weinstraße. Aufgrund steigender Anmeldezahlen werden neue Klassenräume benötigt. Darüber hinaus sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich.