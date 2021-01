Heidelberg: Stadtnotizen 14.01.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Telefonische Sprechstunde des Oberbürgermeisters in Kirchheim

Eine telefonische Sprechstunde von Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner findet am Donnerstag, 21. Januar 2021, in Kirchheim statt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils haben an diesem Tag die Gelegenheit, sich während der Sprechstunde mit ihren Anregungen und Problemen persönlich an den Oberbürgermeister zu wenden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie werden für die Sprechstunde nur telefonische Anmeldungen entgegengenommen. Ab 14 Uhr können Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 06221 58-13860 ihre eigene Telefonnummer hinterlassen. Sie werden zurückgerufen. Beim Rückruf erhalten sie weitere Informationen, nachdem die persönlichen Daten aufgenommen wurden. Die Sprechstunde beginnt um 16 Uhr. Die Sprechstunden des Oberbürgermeisters finden in wechselnder Abfolge in den Bürgerämtern der einzelnen Stadtteile statt. Weitere Sprechstunden-Termine sind unter www.heidelberg.de > Rathaus > Oberbürgermeister zu finden.

Radweg zum Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Patrick-Henry-Village ausgeschildert

Ab sofort ist die Anbindung des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) auf dem Gelände des Patrick-Henry-Village (PHV) auch für den Radverkehr ausgeschildert. Aus Richtung der Heidelberger Innenstadt von der Montpellierbrücke kommend, können Radfahrer wie folgt zum ZIZ/PHV gelangen:

Über die Nordseite der Speyerer Straße führt ein gemeinsamer Geh- und Radweg bis zur Einmündung Pleikartsförster Straße/Diebsweg.

Hier muss auf die Südseite der Speyerer Straße gewechselt werden.

Dann in Richtung Westen den Feldweg „Alte Speyerer Straße“ befahren, entlang der K9711 bis zum PHV.

Neben den zusätzlich aufgestellten Verkehrsschildern können sich Radfahrende aber auch an der grünen, überregionalen Radwegweisung bis zum PHV orientieren. Aufgrund der Witterungsverhältnisse weist die Stadt Heidelberg daraufhin, dass die Wege verschmutzt beziehungsweise rutschig sein können. Weitere Informationen zur Erreichbarkeit des Zentralen Impfzentrums ZIZ gibt es unter www.heidelberg.de/coronavirus > Impfen in Heidelberg > „Wo wird in Heidelberg geimpft und wie komme ich dorthin?“. Dort ist unter anderem eine Karte mit eingezeichnetem Radweg hinterlegt.