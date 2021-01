Haßloch: Kein reguläres Blaubär-Programm bis Ende Januar 2021

Haßloch – Das Jugend- und Kulturhaus Blaubär bleibt vor dem Hintergrund der aktuellen Corona- Bestimmungen vorerst bis zum 31. Januar 2021 geschlossen. Ein reguläres Programm mit Mini-Club und Café-Betrieb ist laut geltender Landesverordnung untersagt. Zulässig im Bereich der „Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit“ ist hingegen der Einzelkontakt, weshalb das Blaubär-Team in einer für viele Familien herausfordernden Zeit nicht untätig bleiben möchte. „Wir wissen, wie schwierig der Balanceakt zwischen Home-Schooling, Betreuung der Kinder und dem eigenen Berufsleben für Eltern sein kann und möchten daher im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, so Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Ab sofort können Eins-zu-Eins-Unterstützungsangebote in Anspruch genommen werden.

Wenn beispielsweise Eltern aufgrund der eigenen Arbeit keine Zeit haben, knifflige Schulaufgaben mit dem Kind durchzugehen oder Kinder unkonzentriert und abgelenkt sind, weil Geschwister ebenfalls ihre Schularbeiten erledigen, ist eine stundenweise Betreuung im Blaubär möglich. „Wir können bei Schularbeiten helfen und bieten in unseren Räumlichkeiten eine ruhige Atmosphäre, in der man sich ausreichend konzentrieren kann“, so Renner weiter. Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Eltern mit Kindern im Grundschulalter. Es sind ausschließlich Einzelkontakte möglich (d.h. Kind und Blaubär-Mitarbeiter). Ebenso ist eine vorherige Absprache und Terminvereinbarung mit dem Blaubär erforderlich. „Einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Das Blaubär-Team klärt dann in Absprache mit den Eltern, wie eine Unterstützung aussehen kann“, so der zuständige Dezernent Claus Wolfer. Das Jugend- und Kulturhaus ist telefonisch unter 06324/935-460 sowie per Mail an blaubaer@hassloch.de zu erreichen.

Darüber hinaus möchte der Blaubär seine Videoreihe fortsetzen. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hatte das Jugend- und Kulturhaus verschiedene Videoclips auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Diesmal hat man wieder Basteltipps und Kochaktionen im Angebot. Ebenso möchte man in Kooperation mit der Bücherei verschiedene Gesellschaftsspiele vorstellen, die bei Bedarf dann über den Bestell- und Abholservice in der Bücherei ausgeliehen werden können. Die Videos sollen im Laufe des Januars online gehen.