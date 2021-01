Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 14.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Tagesverlauf des 13.01.2021 – zwischen 07:30 und 16:40 Uhr – kam es in der Sonnenwendstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 66 geparkter blauer PKW der Marke BMW, beschädigt wurde. Die Fahrzeughalterin stellte bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug fest, dass die hintere Stoßstange im Bereich der Fahrerseite zerkratzt und eingedrückt war und rote Lackanhaftungen aufwies. Aufgrund vorhandener Wischspuren geht die Geschädigte davon aus, dass der Unfallverursacher den Schaden bemerkt, sich diesen genau angeschaut und danach die Unfallstelle unerlaubt verlassen hat. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.01.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:45 Uhr wurde eine Kontrollstelle im Bereich des Kindergartens in der Dackenheimer Straße in Freinsheim eingerichtet. Im Anschluss hieran wurden Kontrollen in der Bahnhofstraße Erpolzheim sowie im Bereich der Fußgängerquerungshilfe in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim durchgeführt. Erfreulicherweise mussten bei keiner der Kontrollstellen, trotz teilweise hohen Verkehrsaufkommens, Geschwindigkeitsverstöße beanstandet und geahndet werden.

Haßloch: Polizei befreit Gesuchten aus misslicher Lage

Haßloch (ots) – In der Absicht einen Haftbefehl zu vollstrecken, fuhr die Polizei Haßloch am Donnerstagmittag (14. Januar 2021, 12:30 Uhr) zur Anschrift des Gesuchten. Schnell stellte sich heraus, dass sich der 63-Jährige in einer hilflosen Lage befand. Die hinzugerufene Feuerwehr öffnete die Tür. Der Mann lag nach einem Sturz vier Tage in seiner Wohnung und benötigte dringend medizinische Hilfe. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Haftbefehl wurde erstmal ausgesetzt.

