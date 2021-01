Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Ob er wirklich bezahlen wollte?

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 19-Jähriger ließ sich am 13.01.21 mit einem Taxi gegen 23:30 Uhr von Kaiserslautern nach Neustadt fahren. Bereits bei Fahrtantritt wies er darauf hin, dass er zwar kein Geld dabeihätte, die Kosten jedoch durch einen Onkel beglichen werden würden, der am Zielort der Fahrt wohnen würde. Dies wurde dem Taxifahrer noch im Rahmen eines an ihn weitergereichten Telefonats mit „dem Onkel“ bestätigt. In Neustadt angekommen räumte der 19-Jährige ein, dass am Telefon weder sein Onkel gewesen, noch eine Person vorhanden sei, die gegenwärtig den fälligen Betrag von 100 Euro bezahlen könne. Er, der Fahrgast, wolle die Kosten jedoch in den Folgetagen begleichen. Immerhin begleitete dieser den Taxifahrer zur Polizei. Dort wurde festgestellt, dass der junge Mann in einem anderen Verfahren bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war und gegenwärtig keinen festen Wohnsitz hat. Es wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Neustadt: Wer hat das Mobiltelefon?

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein bestelltes Mobiltelefon im Wert von etwa 1200 Euro sei der Geschädigten zugestellt worden. So jedenfalls die Auskunft der elektronischen Zustellbestätigung am 12.01.21, um 13:26 Uhr. Da dies jedoch nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprach, verständigte die 52-jährige Geschädigte die Polizei, als der Paketbote am 13.01.21 wieder im Anwesen der Geschädigten tätig war. Dieser gab an, das Paket an einen Nachbarn übergeben und versehentlich eine Zustellung an die Geschädigte erfasst zu haben. Auch der 41-jährige Nachbar war anzutreffen. Er beteuerte kein Paket entgegengenommen zu haben und bot die Nachschau in Wohnung, Keller und Fahrzeug an. Zumindest in diesen Räumlichkeiten war das Mobiltelefon nicht aufzufinden. Aufgrund der gegenläufigen Aussagen wird jeweils ein Strafverfahren gegen Paketzusteller und Nachbar geführt.

