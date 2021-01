Friedberg: Die Polizei-News

A45 bei Münzenberg: LKW verliert Eisplatten

Zwischen der Anschlussstelle Münzenberg und dem Gambacher Kreuz verlor der Auflieger eines aus der Türkei stammenden Sattelzuges am Mittwochvormittag Eisplatten, welche der Brummifahrer vor Fahrtantritt nicht entfernt hatte. Diese trafen gegen 10.40 Uhr einen ebenfalls in Richtung Norden nachfolgenden LKW aus Polen.

Der 31-jährige Kraftfahrer blieb unverletzt; jedoch entstanden am Fahrzeug einige Schäden.

Dass ein solches, die Verkehrssicherheit beeinträchtigendes Versäumnis die nicht bloß ein gefährliches Ende finden kann, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit darstellt, erfuhr der 49 Jahre alte Berufskraftfahrer des türkischen LKW wenige Minuten später durch eine Streife der mittelhessischen Autobahnpolizei.

Zur Sicherung des Verfahrens erhoben diese vor Ort eine Sicherheitsleistung. Nachdem das Fahrzeug in vorschriftsmäßigen Zustand versetzt worden war, durfte der Mann seine Fahrt schließlich fortsetzen.

Münzenberg und Rockenberg: Ortsschilder an L3135 gestohlen

Unbekannte haben zwischen Montag 4.1.21 und Dienstag 12.1.21 ein in der Münzenberger Eichergasse in Richtung Rockenberg aufgestelltes Ortsschild mitsamt Rohrrahmen entwendet. Im Zeitraum vom 30.12.20 bis 4.1.21 war bereits ein eben solches am Ortsausgang von Rockenberg in Richtung Münzenberg verschwunden.

Die Polizei in Butzbach ermittelt unter anderem wegen Diebstahls und bittet um Hinweise auf den Verbleib der Verkehrszeichen sowie bezüglich möglicher Täter unter 06033/70430.

Niddatal: Auffahrunfall in der Hanauer Straße

Am Mittwochnachmittag 13.01.2021 kam es in der Hanauer Straße in Ilbenstadt zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr waren die Autos unterwegs in Richtung Kaichen. Im Kreuzungsbereich Hanauer Straße/Im Kloster wollte die 36-jährige Fahrerin eines schwarzen Skoda abbiegen, bremste zunächst wohl verkehrsbedingt. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich ein 4-jähriges Kind.

Der 24-jährige Lenker eines folgenden, blauen VW bemerkte den wartenden Fabia wohl zu spät und prallte in dessen Heck. Auch der hinter dem VW fahrende 50-Jährige am Steuer eines grauer Seat, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Die Insassen des Skoda sowie der des Seat verletzten sich dabei, nach bisherigen Erkenntnissen leicht. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Betrunken in geparktes Auto gekracht

Über 1,5 mg/l Atemalkohol zeigte am Mittwochabend ein entsprechender Test bei dem 63-jährigen Golf-Fahrer an, der gegen 20.30 Uhr in der Ludwigstraße in einen geparkten Ford geprallt war. Aufmerksame Zeugen waren durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Der unverletzt gebliebene Mann musste mit zur Dienststelle; Blutentnahme und Führerscheinsicherstellungen folgten. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Nidda: Fahrräder in der Schlossgasse gestohlen

Wohl gegen 22 Uhr am gestrigen Mittwoch machte sich jemand an mehreren Fahrrädern zu schaffen, die auf einem Hinterhof eines Grundstückes in der Schlossgartenstraße angeschlossen waren. Darauf zumindest deuteten verdächtige Geräusche hin, die Anwohner zur genannten Zeit hatten wahrnehmen können.

Am Donnerstag wurde bei Tageslicht dann festgestellt, dass zwei Drahtesel verschwunden waren.

Dabei handelt es sich um ein Rennrad von Cannondale mit blauem Rahmen und gelbem Lenker sowie ein schwarzes Tourenrad desselben Herstellers mit roter Schrift und zwei roten Satteltaschen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648180.

