Frau durch Schläge verletzt – Zeugen von Körperverletzung auf Parkplatz gesucht

Kassel-Philippinenhof/Warteberg (ots) – Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Samstagmorgen 09.01.2021 auf dem Parkplatz neben dem Bürgerhaus Philippinenhof ereignete, suchen die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Eine 65-jährige Frau aus Kassel war dort nach ihren Angaben aus bislang unbekannten Gründen von 3 Männern geschlagen worden und hatte hierbei leichte Verletzungen erlitten. Da die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf das unbekannte Trio brachten, erhoffen sich die Beamten nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise zu erhalten.

Wie die 65-Jährige den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, ereignete sich der Vorfall an dem Vormittag gegen 11:15 Uhr. Sie war kurz zuvor an der Haltestelle “Caldener Straße” aus einem Bus ausgestiegen und hatte anschließend den Parkplatz zwischen dem Bürgerhaus und dem Supermarkt überquert, als das Trio aus einem dort abgestellten Auto ausgestiegen und ihr gefolgt sein soll. Plötzlich hätten die Täter ihr von hinten an die Schulter gefasst und sie völlig unvermittelt angegriffen.

Im weiteren Verlauf sollen die 3 Männer sich gegenseitig angefeuert und auf sie eingeschlagen haben, sodass sie schließlich zu Boden gestürzt sei. Das Opfer lief nach der Körperverletzung nach Hause, wo Angehörige schließlich die Polizei alarmierten. Sie beschrieb den Polizeibeamten drei dunkel gekleidete Männer mit Gesichtsmasken, die etwa 40 Jahre alt waren und Mützen trugen. Bei dem Pkw soll es sich um einen SUV gehandelt haben, dessen Farbe oder Kennzeichen nicht bekannt sind.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Betrunkener Randalierer wirft Mülltonnen auf die Straße – 60-Jähriger muss ins Gewahrsam

Kassel-Nord (ots) – Ein erheblich alkoholisierter Mann hat in der vergangenen Nacht in der Kasseler Nordstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Der 60-jährige Mann aus Bulgarien hatte kurz vor Mitternacht 3 abgestellte Müllcontainer auf die Holländische Straße, Ecke Hegelsbergstraße, geworfen und den Inhalt der 1.100 Liter Tonnen auf die Fahrbahn gekippt.

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten wegen des augenscheinlich orientierungslosen Randalierers und der blockierten Straße über den Notruf die Polizei. Nur wenige Minuten später konnten die hinzugeeilten Streifen der Reviere Mitte/Nord, den 60-jährigen Wohnsitzlosen festnehmen bevor jemand zu Schaden kam.

Den aggressiven und hinreichend polizeibekannten Mann, bei dem aufgrund der starken Alkoholisierung kein Atemalkoholtest möglich war, brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr gegen den 60-Jährigen ein.

Gefährliche Aktion nach Unfall: Autofahrer lässt Pkw mitten auf der Autobahn stehen und flüchtet

Kassel/A 49 (ots) – Eine sofortige Rundfunkwarnmeldung mussten Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal am Mittwochabend 13.01.2021 für die A 49 bei Baunatal veranlassen, um andere Verkehrsteilnehmer vor einem mitten auf der Fahrbahn stehenden Auto zu warnen. Kurze Zeit später hatten die dorthin eilenden Autobahnpolizisten die Gefahrenstelle zudem vor Ort mit ihrem Funkwagen und eingeschaltetem Blaulicht abgesichert, sodass am Ende niemand zu Schaden kam.

Der Grund für den mittig auf der Fahrbahn stehenden Pkw war ein Unfall, den nach Zeugenangaben ein bislang unbekannter Fahrer ohne jegliche Fremdeinwirkung verursacht hatte. Der Mann war mit einem VW Polo gegen 21:30 Uhr in Richtung Kassel unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Baunatal-Süd war er offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Dabei war der Polo im Frontbereich erheblich beschädigt worden und kam nicht mehr fahrbereit mittig auf der Fahrbahn zum Stehen.

Wie andere Verkehrsteilnehmer berichteten, stieg der Fahrer danach aus und ergriff kurzerhand die Flucht zu Fuß. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrer verlief in der vergangenen Nacht ohne Erfolg.

Die Ermittlungen, wer den Pkw zur Tatzeit gefahren hatte, laufen und dauern an.

Für den beschädigten Polo orderte die am Unfallort eingesetzte Streife einen Abschlepper.

Dieser hatte den Wagen gegen 23:20 Uhr aufgeladen, sodass der Verkehr in Richtung Kassel wieder uneingeschränkt fließen konnte.

