Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(dr) – Donnerstagmorgen 14.01.2021 ereignete sich auf der Liederbacher Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge so schwer beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Gegen etwa 08:00 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Hermann-Waibel-Alle in Richtung Liederbacher Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 20-Jähriger mit seinem Opel auf der Liederbacher Straße und war in Richtung Hermann-Waibel-Allee unterwegs. Als der 85-Jährige mit seinem Fahrzeug an der Einmündung Liederbacher Straße/Hermann-Waibel-Allee abbiegen wollte, kollidierte er mit dem auf der Vorfahrtstraße befindlichen 20-Jährigen.

In der Folge prallte der BMW gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum sowie Metallbügel. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der beiden Autofahrer verletzt. Der Baumschutzbügel riss jedoch aus seiner Verankerung. An beiden Fahrzeugen entstand ein so erheblicher Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Handtasche gestohlen

Frankfurt (ots)-(hol) – Mittwochvormittag riss ein Unbekannter einer Frau in Ginnheim die Handtasche von der Schulter. Anschließend flüchtete er mit einem Komplizen. Die 38-jährige Frankfurterin war gegen 11:30 Uhr in der Ginnheimer Waldgasse unterwegs, als plötzlich in Höhe des dortigen Kleintierzüchtervereins ein Mann von hinten angerannt kam. Im Vorbeirennen zog er ihr eine Designerhandtasche von der Schulter.

Die Dame war davon so überrascht, dass sie keine Zeit hatte, zu versuchen, die Tasche festzuhalten. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit einem weiteren Mann in Richtung der U-Bahnhaltestelle “Ginnheim”. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall mit gestohlenem Roller

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – Ein 21-jähriger Rollerfahrer und sein 26-jähriger Sozius versuchten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 13.01.2021 einer Polizeikontrolle zu entziehen und stürzten bei ihrem Fluchtversuch. Wie sich herausstellte, war das Kleinkraftrad gestohlen.

Streifenbeamten des 11. Polizeireviers fielen die zwei jungen Männer gegen 02:25 Uhr Am Industriehof auf, welche mit einem Roller ohne Kennzeichen unterwegs waren. Beide trugen zu diesem Zeitpunkt außerdem keinen Helm. Als die Polizeibeamten dem Duo daraufhin mit Anhaltezeichen signalisierte, stehen zu bleiben, versuchten die zwei mit dem Roller wegzukommen. Der Fluchtversuch scheiterte. Die aktuellen Witterungsverhältnisse wurden offensichtlich unterschätzt, was aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit zu einem Sturz führte. Glücklicherweise verletzten sich weder der 21-jährige Fahrer noch der 26-jährige Mitfahrer. Die nun folgende Kontrolle sollte den Beamten auch den Grund des Fluchtverhaltens liefern.

Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Zudem schlug bei ihm ein Drogentest positiv auf Kokain an. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass der 21-Jährige weder über eine Fahrerlaubnis verfügt, noch Eigentümer des Motorrollers ist, welcher im November des vergangenen Jahres als gestohlen gemeldet wurde.

Die Beamten stellten den Piaggio-Roller deshalb sicher.

Während der 26-Jährige nach Hause gehen durfte, ging es für den 21-Jährigen zunächst mit auf ein Polizeirevier. Nach erfolgter Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Vereinsheim und Shisha-Bar

Frankfurt-Griesheim (ots)-(wie) – Am Dienstag 12.01.2021 gegen 22:30 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex eines Vereinsheims und einer Shisha-Bar in der Eichenstraße ein.

Die Täter gelangten gewaltsam über das Küchenfenster in den Gebäudekomplex und hebelten drinnen einen Zigaretten- und mehrere Spielautomaten auf. Letztlich entkamen die Einbrecher mit Tabakwaren, Shishas und Alkoholika in fünfstelliger Höhe.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, 20-35 Jahre alt, normale Statur, deutschsprachig, trug langärmliges Oberteil mit schwarzer Kapuzenweste darüber, eine Jogginghose, Turnschuhe der Marke Adidas und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Täter 2: Männlich, normale Statur, deutschsprachig, trug dunkle Jacke mit Kapuze, Jogginghose, Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch

unter der 069 / 755-52199 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen