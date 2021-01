Polizei Eschwege

Wohnhausbrand in Neuerode – Kriminalpolizei geht von technischem Defekt aus

Eschwege (ots) – Hinsichtlich des Wohnhausbrandes, der am Mittwochvormittag 13.01.2021 in der Berggasse im Ortsteil Meinhard-Neuerode ausgebrochen war, haben die zuständigen Beamten der

Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen und die Brandstelle am heutigen Folgetag nochmal untersucht. Demnach führte offenbar einer technischer Defekt zu dem Brand in dem Wohnhaus.

Um kurz vor 11.30 Uhr war der Brandausbruch aus dem betroffenen Wohnhaus gemeldet worden, in dem sich zu dieser Zeit aber keine Personen mehr aufgehalten hatten.

Nachdem die zur Brandbekämpfung eingesetzten Feuerwehren verschiedener Meinharder Ortsteile den Brand schließlich unter Kontrolle gebracht hatten, war nach vorläufiger Einschätzung des Einsatzleiters der Feuerwehr der Brandausbruch in der Küche des Einfamilienhauses zu vermuten.

Dies bestätigte sich am heutigen Donnerstag auch den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei bei der Begutachtung der Brandstelle. Im Bereich der Küche und den dort verwendeten Küchengeräten konnten Spuren einer starken Hitzeentwicklung festgestellt werden, die nach Auskunft der Beamten von einem technischen Defekt an einer Kaffee-Pad-Maschine herrühren und somit letztlich zum Brandausbruch führten. Daher kann Brandstiftung nach Angaben der Ermittler als Brandursache ausgeschlossen werden.

Der Schaden an Gebäude, Räumen und Inventar beläuft sich nach ersten Schätzungen zwischen 80.000 und 100.000 Euro.

Sachbeschädigungen

(ots) – Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben die Beamten der Polizei Eschwege aufgenommen, nachdem Unbekannte bei einem Grundstück in der Dünzebacher Straße in Eschwege an einer Hecke rosa Sprühfarbe aufgebracht haben, wodurch später aufgrund der Witterung auch Teile eines Zauns in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Vorfall geschah zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 60 Euro aus und sucht Zeugen der Tat, die sich unter der Nummer 05651/925-0 mit der Polizei in Verbindung setzten sollen.

(ots) – Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung ereignete sich außerdem in der Wallgasse von Eschwege, wo unbekannte Täter eine Fensterscheibe im 1. OG eines Einfamilienhauses vmtl. durch einen Steinwurf beschädigt haben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall

(ots) – Am Donnerstagmorgen 14.01.2021 gegen 06.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 249 zwischen den Meinharder Ortsteilen Schwebda und Frieda. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Eschwege war von Schwebda kommend in Richtung Frieda unterwegs als er zu spät erkannte, dass eine ihm vorausfahrende 23-jährige, ebenfalls aus Eschwege stammende, Autofahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste.

Der 32-Jährige fuhr demzufolge auf das Auto der Frau auf. Während der Pkw der jungen Frau einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro erlitt, entstand am Auto des Verursachers ein Schaden von 3.000 Euro. Beide Autos waren zudem nicht mehr fahrbereit.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben einen grünen Skoda Fabia beschädigt, der in Bad Sooden-Allendorf in der Steinstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Festgestellt wurde die Beschädigung von der Besitzerin am Mittwochnachmittag um 14.15 Uhr. Die Unbekannten schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf der Fahrerseite vier Dellen in die A-Säule der Karosserie. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Falsche Polizeibeamte – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Eschwege (ots) – Bei einer 65-jährigen Frau aus Hessisch Lichtenau hat sich am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr eine Frau gemeldet und als Mitarbeiterin der “Polizeistation” ausgegeben. Man habe in ihrer Nachbarschaft, so die Unbekannte, zwei Täter nach einem Raub festnehmen können, wobei einer der Täter eine Notiz mit der Anschrift der 65-Jährigen mit sich geführt habe.

Auf Nachfrage der 65-Jährigen, von wo die angebliche Polizistin genau anrufe und wie ihr Name sei, erklärte diese lapidar und ohne einen Namen zu nennen, dass sie bei der Polizei im “Grünen Weg” arbeiten würde. Die 65-Jährige erkannte jetzt die Masche, beendete daraufhin das Gespräch und brachte den Sachverhalt schließlich zur Anzeige. Das Alter der “falschen” Polizeibeamtin schätzt das Oper auf ca. 30-40 Jahre. Die Unbekannte habe hochdeutsch und ohne erkennbaren Akzent gesprochen.

In einem anderen Fall hatte am Mittwochabend um kurz vor 21.00 Uhr ein 69-Jähriger aus Witzenhausen einen ähnlich lautenden Anruf erhalten, diesmal von einem ca. 20-30 Jahre alten männlichen Täter. Bevor es seitens des vermeintlichen “Polizeibeamten” aber zu weiteren Ausführungen oder Forderungen kam, legte das 69-jährige Opfer auch hier auf.

Bei der Masche der “Falschen Polizeibeamten” handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass und gibt dazu die folgenden Tipps:

Am Telefon:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen. An der Tür:

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Wichtig:

Lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

(ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 13.01.2021 kollidierte um kurz vor 03.30 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Großalmerode mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3225 von Rommerode in Richtung Großalmerode unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Am Mittwochmorgen 13.01.2021 erfasste ein 31-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh, als er gegen 05.00 Uhr auf der Landesstraße L 3238 von Velmeden in Richtung Laudenbach unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Diebstahl von Werkzeug; Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahl einer blauen Werkzeugkiste mit diversen Schraubenschlüsseln und Schraubendrehern aus einer frei stehenden Garage im Wert von 200 Euro ist jetzt bei der Polizei in Hessisch Lichtenau angezeigt worden. Die Tat soll sich bereits zwischen dem 20.12.2020, 16.00 Uhr und dem 11.01.2021, 15.00 Uhr in der Straße Siedlung in Hessisch Lichtenau ereignet haben.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen befuhr am Donnerstagmorgen gegen 09.20 Uhr in Hundelshausen den Höhenweg in Richtung Kasseler Straße und stieß dann im Einmündungsbereich zur Kasseler Straße aus Unachtsamkeit und aufgrund der glatten Fahrbahn mit einem Kleintransporter zusammen, der von einem 51-Jährigen aus Rustenfelde (LK EIC) gefahren wurde.

Der Mann war mit dem Kleintransporter auf der Kasseler Straße von Witzenhausen kommend in Richtung Trubenhausen unterwegs, als er mit dem Auto der 18-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden.

Bei dem Pkw entstand ein Schaden von 2.000 Euro, der Kleintransporter wurde mit 1.500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

