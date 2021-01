Langgöns (ots) – Am Mittwoch 13.01.2021 kam es gegen 18.00 Uhr in der Birkenstraße zu einem Brand, in dessen Folge 13 Hunde starben. Zwei Bewohner des Einfamilienhauses konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Den Einsatzkräften wurde das Feuer durch Zeugen gemeldet.

Die 64-jährige Bewohnerin wurde bewusstlos in einem Zimmer gefunden. Der 66-jährige Hausbewohner konnte aus einem Dachflächenfenster heraus gerettet werden. Die beiden Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in ein Krankenhaus. Für die 13 Chihuahuas kam jede Hilfe zu spät.

Offenbar brach das Feuer in der Küche aus. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu dauern an.

