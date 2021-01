In Deutschland steht eine Gesetzesänderung an, die erheblichen Einfluss auf einen bestimmten Markt haben wird: den Online-Glücksspiel-Markt.

Dieser soll ab dem 01. Juli 2021 reguliert werden. Einige Experten halten das für längst überfällig, andere sehen jedoch zahlreiche Beschränkungen und Marktverluste auf die Internet-Nutzer und Spiel-Betreiber zukommen.

Überarbeitung des bisherigen Gesetzes

Das neue Gesetz mit dem sperrigen Namen Glücksspielneuregelungsstaatsvertrag betrifft nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern alle Bundesländer. Der bisherige Staatsvertrag schloss Schleswig-Holstein aus. Das nördlichste Bundesland ging einen eigenen Weg und vergab bislang Glücksspiellizenzen an vor Ort ansässige Betreiber. Sämtliche Spiel-Webseiten standen dadurch aber ausschließlich den Bewohnern von Schleswig-Holstein zur Verfügung und waren nur mäßig erfolgreich. Erhoffte Steuereinnahmen blieben dadurch aus.

Bei der Neuregelung ziehen nun alle Länder an einem Strang. Es soll eine eigene Glücksspielbehörde ins Leben gerufen werden, ähnlich wie es sie bereits in anderen Ländern wie Schweden, Malta, Rumänien, Großbritannien oder Curacao gibt. Diese Behörde ist dafür verantwortlich, den sicheren und fairen Betriebsablauf der Online Casino-Seiten zu gewährleisten und auf Beschwerden von Nutzern zu reagieren.

Kein Vorreiter auf dem Markt

Die Bundesregierung hat sich erstaunlich lange Zeit gelassen, auf die Entwicklungen in der Glücksspiel-Branche zu reagieren. Der ursprüngliche Glücksspielstaatsvertrag erlaubte den Betrieb von Online Casinos und Sportwetten-Seiten aus Deutschland heraus nicht, verbot den Zugriff auf ausländische Betreiber aber nur halbherzig. Dadurch konnten sich zahlreiche Anbieter auf dem deutschen Markt etablieren, die beispielsweise eine gültige Glücksspiellizenz von der Malta Gaming Authority aufweisen konnten.

Der Staatskasse entgingen so zahlreiche Steuereinnahmen von den Betreibern der Online Casinos. Spieler mussten sich um Steuerabgaben bislang keine Sorgen machen, denn die Gewinne sind steuerfrei. Überweisungen aus dem Ausland sollten dennoch gemeldet werden.

Auch nach Einführung des neuen Gesetzes sehen Experten Malta weiterhin als Gewinner der Branche, denn viele Spieler werden sich nicht so schnell von den dort ansässigen Online Casinos und Sportwetten-Seiten verabschieden. Das Gegenteil dürfte sogar der Fall sein, denn der neue Staatsvertrag aus Deutschland bringt zahlreiche Einschränkungen mit sich.

Schluss mit lustig in Deutschland

Gelegenheitsspieler und jene, die auf ihre Ausgaben bedacht sind, wird das neue Glücksspielgesetz in Deutschland nicht großartig beeinflussen. Viele Spieler sind mit den Neuregelungen aber nicht einverstanden, da es strenge Regeln geben wird. So werden Einzahlungen auf den Spiele-Seiten grundsätzlich auf 1.000 € pro Monat begrenzt. Das Einzahlungslimit gilt für alle Online Casinos zusammen. Des Weiteren sind Einsätze auf Spielautomaten auf 1 € pro Drehung begrenzt. Die Walzen müssen sich außerdem mindestens drei Sekunden drehen.

Ganz klar steht der Schutz der Spieler hier im Vordergrund, um den Gefahren des Online-Glücksspiels entgegenzuwirken. Wer sein Spielverhalten unter Kontrolle hat, fühlt sich durch die neuen Regeln allerdings bevormundet. Immerhin bieten alle guten Casino-Anbieter verschiedene Maßnahmen zum verantwortungsvollen Spielen an, die jeder Nutzer selbst verwalten kann. Wer möchte, setzt sich eigene Einzahlungs- oder Einsatzlimits.

Alternativen ziehen Besucher an

Seit einigen Jahren ziehen Online Casinos mit Glücksspiellizenz aus Malta oder Curacao auch viele Besucher aus Deutschland an. Mit den neuen Einschränkungen dürfte sich die Zahl jener, die nach den besten Online Casinos ohne deutsche Lizenz suchen, noch erhöhen. Der Zugriff auf diese Seiten ist erlaubt. Die von Experten aus der Branche geprüften und empfohlenen Anbietern sind außerdem sicher, zuverlässig und seriös. Neben einer großen Auswahl an Video-Slots gibt es dort unter anderem auch Live Casino Spiele. In deutschen Online Casinos mussten diese durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag entfernt werden.

Da es keine voreingestellten Limits gibt, werden großzügige Boni angeboten, um neue und alte Spieler anzusprechen. Die Gewinnchancen sind dank größerer Einsatzmöglichkeiten auch entsprechend höher.

Wie die Anbieter mit deutscher Lizenz zukünftig abschneiden werden, wird sich zeigen, sobald das neue Gesetz im Juli 2021 in Kraft tritt. Möglicherweise wird sich die Bundesregierung gezwungen sehen, bald einige Änderungen vorzunehmen, um nicht allzu viele deutsche Internet-Nutzer abzuschrecken.