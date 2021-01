Supermarkt mit Farbe beschmiert

Bebra – Zwischen Dienstag (05.01.) und Donnerstag (07.01.) beschmierten Unbekannte einen Supermarkt in der Nürnberger Straße mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen gestohlen

Bad Hersfeld – Zwischen Freitag (08.01.) und Montag (11.01.) hatten es Unbekannte auf einen Pkw auf einem Lagerplatz in der Straße „Peterstor“ abgesehen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gelände und montierten von einem dort abgestellten 3er BMW alle vier Reifen ab. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Kennzeichenschilder gestohlen

Bad Hersfeld – Am Dienstag (12.01.), zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-PM 603 von einem silbernen Ford Focus. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Hünfelder Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Brand in Hohenroda

Hohenroda / Mansbach – Am Dienstag (12.01.), gegen 08:00 Uhr, wurde die Feuerwehr sowie die Polizei zum Brand eines Carports in die Milseburgstraße gerufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, jedoch nicht verhindern, dass das Carport, sowie ein sich darin befindlicher Pkw sowie die Fassade des benachbarten Wohnhauses erheblich beschädigt wurde. Ein weiteres Übergreifen des Feuers konnte die Feuerwehr aber verhindern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Warum das Feuer ausbrach ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glück im Unglück – Klein-Lkw fährt auf Sattelzug auf

Alsfeld (ots)

Am 13.01.2021 kam es in den Nachmittagsstunden auf der BAB5 in Richtung Norden, Gemarkung Alsfeld, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehr. Gegen 16 Uhr befuhr ein Sattelzug zwischen der AS Alsfeld (Ost) und dem Hattenbacher Dreieck den rechten Fahrstreifen und musste wegen des langsamen Verkehrsflusses seine Geschwindigkeit deutlich verringern. Der nachfolgende tschechische Lkw-Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr vermutlich ungebremst mit seinem Klein-Lkw auf den Sattelzug auf. Der Klein-Lkw kam unter dem Sattelauflieger zum Stehen. Hierbei wurde die Fahrgastzelle des Klein-Lkws vollkommen zerstört. Der Fahrer konnte glücklicherweise leichtverletzt sein Fahrzeug verlassen. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in das Kreiskrankenhaus Alsfeld verbracht. Die Unfallstelle war während der Bergungsmaßnahmen für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 7 Kilometern. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – In der Nacht auf Montag (11.01.) brachen Unbekannte in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Kellerräume verschiedener Mehrfamilienhäuser ein. Wie die Täter in die Häuser gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie stahlen Arbeitsgeräte, Kleidung, Schmuck, Elektrogeräte und zwei Fahrräder. Darunter eine besonders auffällige Jacke der Marke Camp David, ein Mini-Motorrad (sogenanntes Pocketbike), ein kleiner Kühlschrank mit der Aufschrift „Coca Cola“, zwei Paar goldene Ohrringe und eine Goldkette. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. In diesem Zusammenhang konnten Zeugen einen dunkelblauen Van der Marken Fiat oder Peugeot und zwei verdächtige, nicht näher beschriebene Personen beobachten. Das Auto befuhr ohne Licht die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Ernst-Arnold-Straße. Zeugen, die Hinweise bezüglich des Verbleibs des Diebesguts, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Dienstag (12.01.), gegen 12:50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Renault Clio aus Hauneck die zweispurige B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus Würzburg fuhr in die gleiche Richtung. Die Fahrerin überholte den Lkw vor einer LZA. Beim Wiedereinscheren schaltete diese auf Rot, sie bremste ab und der Lkw-Fahrer fuhr auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Unfall mit Sachschaden – Straße voll gesperrt

Friedewald – Am Dienstag (12.01.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld den Zubringer zur A4 aus Richtung Industriegebiet Friedewald kommend in Richtung B 62. Er bog nach rechts in Richtung Bad Hersfeld ab, dabei rutschte der Anhänger auf glatter Fahrbahn in den Straßengraben und kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach einer 1 stündigen Vollsperrung aufgrund der Bergung war die B 62 wieder freigegeben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Brand in Mehrfamilienhaus

Fulda – Am Montagmittag (11.01.) brannte es in der Elisabethenstraße in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Feuerwehr gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro. Die leicht verletzte 72-jährige Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Möglicherweise kommt ein Halogenlampe als Ursache in Betracht.

Raub

Künzell – Am Montagnachmittag (11.01.) wurde ein Kind im Fellenweg von einem unbekannter Mann angesprochen, der Bargeld forderte. Der Täter zog dem Opfer dabei die Mund-Nase-Bedeckung herunter und packte es am Hals. Da das Kind kein Geld dabeihatte, lies der Täter vom ihm ab. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er soll 14 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank und westeuropäischen Erscheinungsbildes gewesen sein. Das Opfer gibt an, dass er einen schwarzen Pullover und eine Jeans mit Taschen an den Seiten getragen habe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Freibad

Hofbieber/Langenbieber – Unbekannte versuchten zwischen Freitagmorgen (08.01.) und Samstagabend (11.01.) auf dem Gelände eines Freibades in der Biebersteiner Straße in mehrere Baucontainer einzubrechen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Kleingartenanlage

Zwischen dem 23. Und 30. Dezember kam es in einer Kleingartenanlage in der Straße „Zu den Unsben“ zu mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen. Gestohlen wurden unter anderem Kleidungsstücke, Heizlüfter und Lebensmittel. Der entstandene Sachschaden wird bei den bisher bekannten Fällen auf circa 300 Euro geschätzt. Bei Hinweisen auf verdächtige Personen oder Beobachtungen bitte die Polizei in Hünfeld unter 06652/965834 informieren.

Korrekturmeldung (Örtlichkeit) – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Rotenburg – Am Dienstag (12.01.), gegen 20:55 Uhr befuhr eine Alheimer Pkw-Fahrerin (42 J.) mit einem Ford Fiesta die Landesstraße 3304 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung der Bundesstraße 83. Einige Meter nach dem Ortsschild Hergershausen kam sie, vermutlich aufgrund überfrierender Nässe, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die 42-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag (12.01.), gegen 13.50 Uhr, auf der Landstraße zwischen Hosenfeld und Giesel. Die 55-jährige Fahrerin eines PKW Opel, in der Gemeinde Großenlüder wohnhaft, kam vermutlich aufgrund starken Seitenwindes auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der PKW drehte sich mehrfach um die eigene Achse und geriet links von der Fahrbahn ab. Dort kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Hierbei verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde durch den vor Ort befindlichen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW, an dem Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda – Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag, (12.01.) schwer verletzt, ein 34-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda erlitt leichte Verletzungen. Der 34-jähriger Opel-Fahrer parkte mit seinem Pkw auf dem seitlichen Parkstreifen der Pacelliallee in Höhe der Hausnummer 12 in Fahrtrichtung Petersberg. Als er gegen 12:45 Uhr sein Fahrzeug ausparken wollte kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes-Fahrer, welcher die Pacelliallee aus Richtung Klinikum Fulda kommend in Fahrtrichtung Petersberg befuhr. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge an den linken Fahrbahnrand geschleudert. Hier kollidierte der Opel-Fahrer mit einer Wasserstation der Rhön Energie und der Mercedes-Fahrer mit einem Baum. Der Mercedes-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rotenburg – Am Dienstag (12.01.), gegen 20:545 Uhr befuhr eine Alheimer Pkw-Fahrerin (42 J.) mit einem Ford Fiesta die Landesstraße 3304 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung der Bundesstraße 83. Einige Meter vor dem Abzweig zur B 83 kam sie, vermutlich aufgrund überfrierender Nässe, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die 42-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.