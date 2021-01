50-Jähriger leistet Widerstand, Limburg, Bahnhofstraße, 12.01.2021, ab ca. 17.30 Uhr

(ho)Nach einem Parkverstoß ist gestern Abend eine Personenkontrolle in der Bahnhofstraße in Limburg eskaliert und hatte einen Polizeieinsatz zur Folge. Gegen 17.30 Uhr verwarnten Einsatzkräfte des Limburger Ordnungsamtes zunächst einen 50-jährigen Mann wegen eines Parkverstoßes. Als er sich mit der Maßnahme nicht einverstanden erklärte, eskalierte die Situation, was eine Personalienfeststellung zur Folge hatte. Gegen diese Maßnahme setzte sich der Mann zur Wehr, sodass er schließlich zu Boden gebracht wurde. Da der Mann nach dem Einsatz über körperliches Unbehagen klagte, wurde ein Rettungswagen zur Einsatzstelle bestellt. Gegen den 50-Jährigen wurde aufgrund seines Verhaltens Strafanzeige erstattet.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Weilburg, Mauerstraße, 12.01.2021, zwischen 07.40 Uhr und 15.25 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Mauerstraße in Weilburg ist im Verlauf des gestrigen Tages ein blauer Daimler erheblich beschädigt worden. Der Schaden an dem Wagen beträgt mindestens 2.500 Euro. Der Unfallwagen war in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 15.25 Uhr in einem Parkhaus abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Weilburger Polizei unter der Telefonnummer (06471) 938620 zu melden.

Frontaler Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Unfallort: L 3021, Gemarkung: 65606 Villmar-Weyer Unfallzeit: Dienstag, 12.01.2021, 19:09 Uhr

Am Dienstagabend befuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Weilmünster mit seinem Pkw, Fiat Punto, die Landstraße 3021 aus Richtung Villmar-Weyer kommend in Richtung Selters-Münster. Nach derzeitigem Sachstand geriet er ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw, Skoda Yeti, zusammen. Der Mann und der aus Selters stammende 26 Jahre alte Fahrer des Skoda wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße war im Zeitraum von 19:10 Uhr bis 00:00 Uhr voll gesperrt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass der 18jährige Fahrer des Fiat Punto zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.