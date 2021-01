Schnee und Eis behindern Verkehr – Unfälle in der Westpfalz – Foto

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei in der Westpfalz hat am Dienstagvormittag 12.01.2021 zahlreiche Unfälle registriert. Schnee und Eis behinderten in weiten Teilen den Verkehr. Straßen waren blockiert oder wurden gesperrt.

Bis zur Mittagszeit zählte das Polizeipräsidium Westpfalz in seinem Zuständigkeitsbereich mindestens 52 Unfälle. Dazu gehören unter anderem auch die Autobahn 62 und die Autobahn 8.

Auf der A 62 bei Freisen standen am Vormittag Lastwagen quer, nichts ging mehr. Auch für die Streu- und Räumfahrzeuge gab es kein Durchkommen. Querstehende Fahrzeuge blockierten die Fahrstreifen. Im Baustellenbereich der A 8 bei Zweibrücken ging es nur noch im Schneckentempo voran. Auch hier blockierten Lastwagen die Fahrspur. Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen, die Autobahnabschnitte weiträumig zu umfahren.

In der Polizeidirektion Kaiserslautern zählte die Polizei am Vormittag mindestens 37 Unfälle. Alleine im Zuständigkeitsbereich der Kaiserslauterer Stadtinspektionen ereigneten sich mindestens 16 Unfälle. Einen Schwerpunkt konnte die Polizei im Bereich Weilerbach und Mackenbach feststellen. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich Bruchmühlbach-Miesau, die dort zuständige Polizeiinspektion Landstuhl nahm in ihrem Dienstgebiet mindestens zehn Unfälle auf.

Auf der A 6 zwischen Enkenbach und Wattenheim ereignete sich am Vormittag mindestens ein Unfall mit Sachschaden, bei einem weiteren Unfall zwischen Kaiserslautern und Enkenbach wurde am Morgen ein Autofahrer schwer verletzt. Ob sich der Unfall aufgrund der Witterungsverhältnisse ereignete, ist nicht geklärt.

Bei Matzenbach im Kreis Kusel überschlug sich ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße zwischen Neunkirchen und Gimsbach. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahranfänger erlitt leichte Verletzungen. Die Landstraße musste wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt werden.

Unverständnis hatten die Beamten der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg für vier Autofahrer. Sie kamen mit ihren Fahrzeugen nicht voran, weil an diesen noch Sommerreifen montiert waren. Auf die Verantwortlichen kommt jetzt ein teures Bußgeld zu.

In Primasens registrierte die Polizei mindestens drei und in Zweibrücken sieben Unfälle. Insgesamt ereigneten sich in der Polizeidirekition Pirmasens bislang 15 Unfälle.

Eine Person wurde bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Höhfröschen und Thaleischweiler in der Südwestpfalz verletzt. Der 28-jährige Fahrer überschlug sich mit seinem Wagen. Die Landstraße war wegen des Unfalls vollgesperrt.

Den in der Westpfalz durch die witterungsbedingten Unfälle verursachte Schaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro. |erf

Frau läuft orientierungslos über Fahrbahn

Kaiserslautern (ots) – Eine Seniorin ist am Dienstag 12.01.2021 orientierungslos durch die Kantstraße gelaufen. Mehrere Autos mussten anhalten, weil die offensichtlich verwirrte Frau auf die Fahrbahn lief. Eine Polizeistreife kümmerte sich um die 87-Jährige und begleitete sie sicher nach Hause. Die Seniorin wurde wohlbehalten in die Obhut einer Angehörigen übergeben. |erf

Schwerer Unfall auf der Autobahn – Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Kaiserslautern (ots) – Ein 58-jähriger Autofahrer verunglückte am Dienstagmorgen 12.01.2021 auf der Autobahn 6 zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn. Am Mittwochnachmittag 13.01.2021 verstarb der Mann im Krankenhaus. Die Unfallursache ist weiterhin unklar. Ein Gutachter wurde beauftragt.

Der Mann war kurz vor 7 Uhr zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn auf der Autobahn 6 unterwegs. In Fahrtrichtung Mannheim, etwa in Höhe des Parkplatzes Quaidersberg, kam der 58-Jährige mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab.

Sein Wagen überschlug sich mehrfach in den Wald, kollidierte mit Bäumen und kam circa 50 Meter weit von der Autobahn entfernt zum Liegen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzung. Notarzt und Sanitäter reanimierten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Das Fahrzeug des 58-Jährigen wurde am Nachmittag geborgen. Die Polizei hat das Auto sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Klärung der Unfallursache dauern an. |erf

Mann wirft Sachen vom Balkon

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Anwohner der Bismarckstraße in der Nacht zum Mittwoch 13.01.2021 Gegenstände von seinem Balkon warf, riefen Zeugen die Polizei. Der Mann hatte offensichtlich weit über sein Maß hinaus dem Alkohol zugesprochen. Stark betrunken fing er um 01 Uhr an, seine Wohnung auszuräumen und Sachen vom Balkon zu werfen. Der 30-Jährige wurde von der Polizei zur Ruhe ermahnt. Er versprach, die Gegenstände wieder einzusammeln. Lange hielt die Ruhe allerdings nicht an.

Etwa eine halbe Stunde später musste eine Polizeistreife wieder ausrücken. Der 30-Jährige störte erneut die Nachtruhe. Erst nachdem ihm die Beamten die Ingewahrsamnahme androhten gab er Ruhe. Um den Mann kümmerte sich nun seine Lebensgefährtin. Die Gegenstände auf der Straße waren bereits weggeräumt. Etwaige Schäden an parkenden Fahrzeugen konnten die Beamten nicht feststellen. |erf

15-Jähriger berauscht auf Spritztour

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Alex-Müller-Straße einen Audi.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer 15 Jahre alt und damit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Pkw hatte er sich ohne Erlaubnis von seinem Vater ausgeliehen. Außerdem stellten die Ordnungshüter während der Kontrolle Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Der junge Mann versuchte noch ein Tütchen mit Marihuana zwischen dem Fahrersitz und der Mittelkonsole verschwinden zu lassen. Der 15-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer wurden mit auf die Dienststelle genommen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben.

Danach wurden beide von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Der 15-Jährige muss mit Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch von Kraftwagen rechnen. |elz

Im Rausch Polizei verständigt

Kaiserslautern (ots) – Offenbar im Drogenrausch hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagmorgen 11.01.2021 selbst die Polizei verständigt. Der 39-Jährige meldete gegen 7 Uhr telefonisch, dass sich in seiner Wohnung eine fremde Person aufhalten würde und er nun Angst habe.

Als die ausgerückte Streife an der genannten Adresse ankam, konnten die Beamten außer dem rechtmäßigen Bewohner niemanden in der Wohnung antreffen. Allerdings entdeckten sie auf dem Wohnzimmertisch zwei frische “Lines” Amphetamin sowie eine Tabak-Marihuana-Mischung.

Dem 39-Jährigen wurde daraufhin der Vorwurf des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erläutert und der Mann als Beschuldigter belehrt. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Plätze getauscht – Fahrerin ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife fuhr am Montagabend hinter einer 34-Jährigen, die mit einem PKW in der Eisenbahnstraße unterwegs war. An einer Ampel, die auf Grün sprang, reagierte sie zunächst nicht und würgte dann mehrmals den Pkw ab.

Die Streife hielt die Frau an und wollten sie einer Kontrolle unterziehen. Während die Beamten an das Auto herantraten, stieg der Beifahrer aus. Die Fahrerin rutsche währenddessen auf den Beifahrersitz. Beide gaben sich zunächst ahnungslos, was ihr “Tauschmanöver” betraf.

Nach Aufforderung ihren Führerschein zu zeigen, gab die 34-Jährige letztendlich zu keinen zu besitzen. Beide müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen den Beifahrer, weil er zugelassen hat, dass die Frau ohne Fahrerlaubnis fuhr. |elz

Versteckspiel mit der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Auf ein Versteckspiel mit der Polizei war am Dienstag 12.01.2021 ein 20-Jähriger aus. Er und zwei weitere Personen, alle aus verschiedenen Hausständen, standen am Abend in der Entersweilerstraße beisammen. Beim Erblicken einer Polizeistreife sprang der 20-Jährige hinter einen Baum. Die Polizisten brauchten nicht lange suchen, hatten sie den 20-Jährigen doch längst entdeckt und das verbotene Springmesser, welches er verloren hatte.

Das Trio erwartet nun ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regeln. Der 20-Jährige blickt zudem einem Strafverfahren entgegen, ihm wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Das verbotene Springmesser stellte die Polizei sicher. |erf

Gefährliches Tuning

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstagabend 12.01.2021 in der Zollamtstraße ein Auto aus dem Verkehr gezogen, an dem nicht zugelassene Veränderungen vorgenommen wurden. Die Beamten stellten fest, dass an dem BMW keine serienmäßigen Fahrwerksfedern verbaut waren. Es waren andere Federn eingebaut, diese zudem fehlerhaft. Für die eingebauten Fahrwerksfedern konnte die Fahrerin keine geeignete Genehmigung vorlegen.

Außerdem waren die vorderen Seitenscheiben des BMW mit einer dunklen Folie beklebt. Der Blick in die Außenspiegel war nur noch bei geöffnetem Fenster möglich.

Der 41-Jährigen wurde die weitere Nutzung des Fahrzeugs untersagt. Das Auto war nicht mehr verkehrssicher, weshalb die Zulassungsstelle informiert wurde. Die Fahrerin muss mit einer Stilllegung des Wagens wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen. Sie blickt einem teuren Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. |erf

Diebstahl aus Lkw

Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus seinem Lkw hat ein am Montagvormittag angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11 Uhr und 14.45 Uhr, in der Lassallestraße ein Fach in der Mittelkonsole aufgebrochen und Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen.

Der Lkw-Fahrer war sich sicher, den Wagen während dem Be- und Entladen abgeschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in der Heustraße ein Fahrrad gestohlen.

Das Fahrrad war abgeschlossen im Flur vor der Wohnung abgestellt. Die Täter nahmen das Fahrrad mit. Das durchtrennte Schloss ließen sie liegen. Doppelt ärgerlich: Das Fahrrad hatte die Besitzerin erst zwei Tage vorher erworben.

Zeugen, die zwischen Montag 11.01.2021 um 19 Uhr und Dienstag 12.01.2021 um 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Online-Konten regelmäßig überprüfen!

Kaiserslautern (ots) – Hacker und Phishing-Betrüger waren offenbar in den vergangenen Tagen recht aktiv. Der Kripo wurden am Montag mehrere Betrugsdelikte gemeldet, bei denen die Opfer plötzlich festgestellt hatten, dass ihre Online-Konten von Unbefugten benutzt werden.

Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach erstattete am Montag Anzeige, nachdem sie in ihrem E-Mail-Postfach eine Rechnung und Versandbenachrichtigung eines bekannten Online-Schuhhändlers vorfand. Statt zu “schreien vor Glück”, wunderte sich die 47-Jährige sehr, denn sie hatte nichts bestellt – und die eingetragene Lieferadresse war auch nicht ihre, sondern eine Adresse in Bochum. Die Polizei wird sich jetzt mit dem angegebenen Empfänger in Verbindung setzen…

Nicht schlecht gestaunt hat auch ein Mann aus dem Kaiserslauterer Stadtgebiet, als er in den vergangenen Tagen immer wieder Telefonanrufe von Unbekannten erhielt, die seine angeblich im Internet angebotenen Waren kaufen, aber erst noch weitere Einzelheiten abklären wollten. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter mit den Kontaktdaten des 39-Jährigen bei einer bekannten Verkaufsplattform ein Konto erstellt und versucht, im Namen des Mannes verschiedene Gegenstände zu verkaufen. Als Konto für die Geldüberweisungen war natürlich nicht das Konto des 39-Jährigen angegeben. Ob bereits Interessenten auf den Betrug hereingefallen sind, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Auf der gleichen Verkaufsplattform im Internet wurde das Konto einer Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg gehackt. Unbekannte Täter änderten die hinterlegte E-Mail-Adresse und veröffentlichten mehrere Verkaufsanzeigen. Als die 38-Jährige den unbefugten Zugriff bemerkte, wandte sie sich an den Betreiber der Plattform und ließ ihr Konto wieder herstellen. Aus den Chat-Verläufen ergab sich jedoch, dass die unbekannten Täter eine Spielekonsole angeboten und offenbar an mehrere Interessenten “verkauft” hatten – das Geld wurde per PayPal überwiesen. Zu den Betroffenen wird jetzt Kontakt aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Online-Konten! Bei verdächtigen Veränderungen, die Sie nicht selbst vorgenommen haben, ist es empfehlenswert, umgehend das Passwort zu ändern oder das Konto sperren zu lassen. Falls Sie betrügerische Aktivitäten feststellen, informieren Sie die Polizei. |cri

Beim Parken Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte zwischen Montag 11.01.2021 und Dienstag 12.01.2021 ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Holtzendorffstraße einen Opel Astra. Das Fahrzeug eines medizinischen Dienstes war am Montagmittag auf einem Parkplatz abgestellt worden.

Am Dienstagmorgen entdeckte die Fahrerin am Heck des Autos einen Unfallschaden. Ein Kotflügel war beschädigt. Offensichtlich war jemand gegen den Wagen gefahren, vom Unfallverursacher keine Spur. Die Fahrerin informierte die Polizei.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Besuch der Sternsinger im Polizeipräsidium Westpfalz – diesmal anders

Kaiserslautern (ots) – Ein guter Brauch setzt sich fort. Wie bereits in den Vorjahren haben die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Martin auch in diesem Jahr das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern besucht. Dieses Jahr ein bisschen anders.

So kam vertretend für die Kinder ihre Betreuerin Eva-Maria Schwehm und Pfarrer Andreas Keller von der Pfarrei Hl. Martin ins Präsidium, um den “Segenskuvert” mit Aufklebern “20*C+M+B+21” und Infoflyer zu überbringen.

Polizeipräsident Michael Denne übergab eine Sammelbüchse an die Vertreterin der Sternsinger. Diese befand sich seit Freitag, 8. Januar, an der Anmeldung im Foyer des Mutterhauses. Dort konnte jeder Mitarbeiter spenden.

Die Spenden sind für ihre schon lange geplanten Projekte. So waren zum Beispiel in ihren Partnergemeinden in Ruanda und Uruguay bereits vor der Pandemie Projekte geplant und die Sternsinger-Spenden hierfür fest einkalkuliert. “In Ruanda haben wir ein neues Projekt. In der Pfarrei Shangi wird eine Lehrküche eingerichtet. Jugendlichen soll eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin ermöglichen werden. In Uruguay findet ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche mit Präventionsarbeit gegen sexuellen Missbrauch statt.”, so Eva-Maria Schwehm.

Zum Abschluss des Besuches hat Pfarrer Andreas Keller den Segensaufkleber angebracht. Traditionell steht nun die Segensbitte am Haupteingang des Präsidiums in der Logenstraße: “20*C+M+B+21”. |elz