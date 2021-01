Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 12.01.2021 gegen 18:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Ludwigshafener in einem Park von 2 fremden Männern angegriffen. Der 24-Jährige ging im Park hinter der Mozartschule spazieren, als ihn die beiden arabisch sprechenden Männer nach einer Zigarette fragten. Es entstand ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden Männer auf den 24-Jährigen einschlugen.

Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die beiden Angreifer konnten unerkannt entkommen. Sie gingen nach der Tat in Richtung Hilgundstraße.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, trug eine schwarze Wintermütze, blaue Jeans, dunkle Winterjacke ohne Kapuze, Hellgraue Nike-Turnschuhe, sprach arabisch.

-männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, trug dunkle Jeans, dunkle Winterjacke, dunkle Turnschuhe, sprach arabisch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .