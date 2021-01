Höchste Vorsicht geboten – Verkehrsunfälle infolge Winterglätte

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 12.01.2021 kam es im Verlauf des Morgens an verschiedenen Örtlichkeiten, insbesondere auch auf der B 427, im Bereich der Polizei Bad Bergzabern infolge Schnee und Eis zu 4 Verkehrsunfällen.

Es muss als Glück im Unglück betrachtet werden, dass dabei bislang nur geringe Blechschäden zu verzeichnen waren. Die Polizei rät, derzeit nur für absolut unaufschiebbare Erledigungen am Straßenverkehr teilzunehmen.

Zaun beschädigt – Autofahrer flüchtet

Herxheim (ots) – 2.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer als er am Dienstag gegen 12:05 Uhr in Herxheim mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, hierbei einen Zaun beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Kleinwald im Einmündungsbereich Zum Bruchweg.

Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen älteren olivgrünen Mercedes gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Fahrradbesitzer gesucht

Siebeldingen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 12.01.2021 wurden am Bahnhof in Siebeldingen 4 Jugendliche im Alter zwischen 15-18 Jahren kontrolliert und hierbei Betäubungsmittel aufgefunden und ein Fahrrad sichergestellt. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Annweiler gab an, dass das Fahrrad auf dem Gelände des Real Marktes in Landau abgestellt gewesen sei und er es von dort mitgenommen hat.

Die Polizei bittet den Besitzer des Fahrrades sich telefonisch unter 063412870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Abfahrtskontrollen

Edesheim (ots) – Zwei Fahrzeugschlüssel sowie die jeweiligen Frachtpapiere wurden am Sonntagabend 10.01.2021 gegen 19.55 Uhr bei zwei Kraftfahrern auf der Raststätte “Pfälzer Weinstraße Ost” einkassiert, weil sie erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten und um 22 Uhr nach Ende des Sonntagfahrverbots auf Tour gehen wollten.

Während ein 43-jähriger Trucker 1,55 Promille in den Alko-Test pustete, konnten bei einem

49-jährigen Fernfahrer 2,05 Promille festgestellt werden.

Nachdem beide einen Nachweis über ihre Nüchternheit erbrachten, durften sie weiterfahren.