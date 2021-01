Darmstadt

Betrunken und keine Fahrerlaubnis

Darmstadt (ots) – Am späten Dienstagabend 12.1.2021 gegen 23 Uhr stoppten Beamte des 2. Polizeireviers einen 46 Jahre alten Mann aus Erbach auf dem Haardtring. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich rasch heraus, dass der Autofahrer dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dem Verdacht und zeigte das Ergebnis von 1,24 Promille an. Doch dem nicht genug. äZudem fehlte dem Gestoppten die erforderliche Fahrerlaubnis.

Damit endete die Fahrt des Erbachers vorerst auf der Polizeiwache. Dort wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird der Mann sich strafrechtlich verantworten müssen.

Büroräume und Bibliothek im Visier Krimineller – Täter erbeuten Geld

Darmstadt (ots) – Ein Bürogebäude in der Adelungstraße in welchem sich auch die Räume einer Bibliothek befinden, ist in der Zeit zwischen Dienstag 12.1.2021 gegen 16.45 Uhr und Mittwoch 13.1.2021 gegen 8 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Anwesen und hebelten dort zwei Bürotüren auf, um anschließend die Räume nach Beute zu durchsuchen. Die Täter wurden fündig und ließen Geld in Höhe von rund 100 Euro mitgehen.

Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 1.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe- City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Zivilfahnder waren nebenan zum Tanken – Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Discounter festgenommen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 13.01.2021 haben Polizeikräfte zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in einen Discounter festgenommen. Um kurz nach 01 Uhr befanden sich zwei Fahnder mit ihren zivilen Streifenwagen an einer Tankstelle in der Rüdesheimer Straße zum Tanken und vernahmen plötzlich einen lauten Schlag aus Richtung eines nahegelegenen Discounters. Einen Augenblick später ertönte zudem der Alarm des Marktes und zwei Personen rannten vom Objekt in Richtung Noackstraße davon.

Umgehend folgten die Polizisten den Flüchtenden bis in ein Waldstück südlich der Bundesstraße 3. Hier konnten die Beamten einen der fliehenden Täter festnehmen, nachdem dieser vergeblich versucht hatte, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Sei Komplize rannte in Richtung Westen davon.

Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 16-Jährigen aus Darmstadt. Auch bei seinem vermeintlichen Mittäter, einem 17-jährigen Darmstädter, klickten wenig später die Handschellen. Als er im Bereich der Winkelschneise aus dem Wald kam, konnte er durch eine weitere Zivilstreife festgenommen werden. Einsatzkräfte brachten beide im Anschluss ins Polizeigewahrsam.

Nach ersten Ermittlungen hatte das Duo die äußere Schiebetür gewaltsam geöffnet und anschließend versucht, auch die Zwischentür aufzudrücken. Hierbei lösten sie scheinbar den Alarm aus, ließen von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Beide müssen sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Darmstadt-Dieburg

Blauer Audi gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Auf einen blauen Audi, der in der Bickenbacher Straße parkte, hatten es Kriminelle am Mittwochmorgen (13.1.) abgesehen. Auf noch nicht bekannt Weise gelangten die Täter in den Fahrzeuginnenraum und machten sich mit dem Auto auf und davon. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA- JH 1968 angebracht. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und grenzt die Tatzeit derzeit gegen 3 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Zwei leicht verletzte Personen nach Brand einer Waschmaschine

Dieburg (ots) – Am Dienstag 12.01.2021 kam es gegen 20.30 Uhr zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Dieburger Nordring. Nach ersten Feststellungen vor Ort geriet eine Waschmaschine im Keller des Hauses auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Das Feuer konnte durch die Dieburger Feuerwehr jedoch schnell gelöscht werden.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde der komplette Wohnbereich stark verrußt und ist nicht mehr bewohnbar. Zwei der insgesamt vier Hausbewohner wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren, die beiden anderen kamen bei Nachbarn und Bekannten unter.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben der Feuerwehr aus Dieburg befanden sich drei Rettungswagen und zwei Streifen der Polizeistation Dieburg im Einsatz.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person – Verursacher flüchtet

Darmstadt-Dieburg (ots) – Am Dienstagabend 12.01.2021 kam es gegen 20:20 Uhr auf der Landstraße zwischen Babenhausen und Zellhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau aus Hainburg fuhr mit ihrem Pkw die Landstraße von Babenhausen nach Zellhausen. Auf gerader Strecke wurde sie von einem Pkw mit hoher Geschwindigkeit überholt. Auf Grund des Gegenverkehrs scherte dieses Fahrzeug direkt vor der Frau wieder ein.

Diese mußte ihren Wagen stark abbremsen, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Sie mußte von der Feuerwehr aus ihrem stark beschädigtem Pkw befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um die Frau zu kümmern.

Die Landstraße mußte für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Unfall wurde von der Polizei aus Dieburg aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06071/96560 mit der Polizeistation in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Falscher Enkel fordert 25.000 Euro – Bankangestellte vereitelt Trickbetrug

Büttelborn (ots) – Dank der Nachfrage einer aufmerksamen Bankangestellten beim Sohn einer 88 Jahre alten Seniorin, ist es gelungen einen Trickbetrug zu vereiteln. Mit dem Anliegen 25.000 Euro abzuheben, wurde die Frau am Dienstag 12.01.2021 bei ihrer Bank vorstellig. Hellhörig geworden, ob der Höhe dieses Betrages, verständigte die sensibilisierte Mitarbeiterin der Bank umgehend den Sohn der 88-Jährigen.

Schnell wurde daraufhin klar, dass die ältere Dame von dreisten Trickbetrügern mit der Masche des Enkeltricks um ihre Ersparnisse gebracht werden sollte. Ein angeblicher Enkel hatte der Seniorin zuvor am Telefon vorgegaukelt, für eine Kaution nach einem Unfall genau diesen Betrag dringend zu benötigen.

Glücklicherweise konnte mit Hilfe der aufmerksamen Bankmitarbeiterin an diesem Tag Schlimmeres verhindert werden.

Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang ihren Appell: Lassen Sie sich am Telefon niemals auf Geldforderungen ein. Bitten Sie immer um persönlichen Kontakt Ihres angeblichen Verwandten und lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Rufen Sie Ihren Verwandten zurück und fragen sie, ob er tatsächlich bei Ihnen angerufen hat! Übergeben Sie niemals Geld an angebliche Boten oder Beauftragte Ihres angeblichen Verwandten. Bestehen Sie auf das persönliche Erscheinen! Wenden Sie sich an die Polizei. Die Beamten erkennen schnell, was hinter einer telefonischen Geldforderung stecken könnte.

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Ein in der Paul-Hessemer-Straße geparkter VW, geriet in der Nacht zum Dienstag (12.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen Scheiben ein, um sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum zu verschaffen.

Im Auto entwendeten die Unbekannten anschließend unter anderem Münzgeld sowie zwei Ladekabel. Es entstand insgesamt ein Schaden von über 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Zahlreiche Schmierereien – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Kelsterbach (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 13.01.2021 gegen Mitternacht, besprühten Unbekannte im Stadtgebiet insgesamt 12 Fahrzeuge, ein Weltkriegsmahnmal sowie mehrere Häuser, Wände und Schaufenster mittels weißer Farbe mit dem Buchstaben “Q” sowie dem Namen des amerikanischen Präsidenten “Trump”. Der Buchstabe “Q” dürfte in diesem Zusammenhang vermutlich der Bewegung Q-Anon zuzuordnen sein. Die bislang bekannten Tatorte befinden sich unter anderem in der Mainstraße, im Schlossweg, der Burgstraße, der kleinen Taunusstraße und der Neukelsterbacher Straße.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, weshalb auch der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen hat.

Von einem Zeugen wurde in der Mainstraße ein Tatverdächtiger beobachtet. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Er ist etwa 20 Jahre alt und trug eine schwarze Kapuzenjacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können sowie eventuell weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Schwer verletzter Autofahrer nach Kollision mit Lastwagen und Leitplanke

A6/Viernheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 13.01.2021 gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Viernheimer Kreuz zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde ein 67-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Mann aus dem Kreis Singen mit seinem Ford Fiesta die Autobahn in Richtung Süden, als er plötzlich aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit einem Lastwagen, der die rechte Fahrbahn befuhr.

Im Anschluss prallte der 67-jährige Wagenlenker gegen die Leitplanke, wo er zum Stehen kam. Er wurde durch den Aufprall schwer, aber nach derzeitigem Kenntnistand nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 39-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis 17:30 Uhr voll gesperrt werden.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wieso der Autofahrer von seiner Fahrspur abkam, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Gemarkung Heppenheim/BAB 5 (ots) – Am Dienstagabend 12.01.2021 ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Heppenheim und Hemsbach, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Mann aus Mörlenbach tödlich verletzt wurde. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Erfurt befuhr die A 5 in südlicher Richtung, als der Mörlenbacher aus bislang unbekannten Gründen versuchte, aus westlicher Richtung kommend, die Autobahn zu Fuß zu überqueren.

Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Person.

Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Die Autobahn blieb in Richtung Heidelberg über mehrere Stunden gesperrt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen