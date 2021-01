Ebsdorfergrund – Test bestätigt Verdacht

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle kam bei der Polizei der Verdacht auf, dass der 51 Jahre alte Autofahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der freiwillige Drogentest reagierte dann tatsächlich positiv, sodass die Fahrt am Dienstag, 12. Januar, um kurz nach 15 Uhr endete. Die Polizei veranlasste zudem die obligatorische Blutprobe.

Neustadt – Sachbeschädigungen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen zweier Sachbeschädigungen. Zum einen wurde am Dienstag, 05. Januar, um 14 Uhr, ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro am Briefkasten des Jugendclubs in der Straße An der Weißmühle festgestellte. Es deutete alles auf eine Beschädigung durch einen Silvesterböller hin. Die zweite Sachbeschädigung betrifft das Fenster zur Damentoilette des Neustädter Festplatzes an der Lehmkaute.

Dieser Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro, vermutlich verursacht durch Gewalt mit einer Stande oder einem Stock, wurde am Montag, 11. Januar, gegen 08 Uhr, bemerkt. Wann genau es zu den Sachbeschädigungen kam, steht nicht fest. Ebenso liegen bislang keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Simtshausen – Abbiegender Holzlaster beschädigt Zaun und Schild

Ein Zeuge hörte laute und ungewöhnliche Geräusche, schaute nach, bemerkte einen beschädigten Zaun und ein beschädigtes Schild und sah gleichzeitig einen abbiegenden Sattelzug mit einem mit Holz beladenen Auflieger. Die mutmaßliche MAN Zugmaschine war orange. Der Sattelzug bog am Dienstag, 12. Januar, um 13.55 Uhr von der Mellnauer Straße nach links auf die Marburger Straße nach Wetter an. Vermutlich beschädigte die beim Abbiegen ausschwenkende Ladung den Zaun und das Verkehrsschild. Der Lastwagenfahrer, der den Unfall vermutlich nicht bemerkte, fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer hat den Holztransporter zu dieser Zeit in Simtshausen oder kurze Zeit später in

Wetter gesehen und kann nähere Angaben machen?

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schaden am roten Skoda Fabia

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln nach einer Kollision, die sich vermutlich am Montag, 11. Januar, zwischen 11 und 13.45 Uhr, auf dem Parkplatz der Biologischen Fakultät in der

Karl-von-Frisch-Straße ereignete.

Durch den nicht bekannten Unfallhergang entstand an einem roten Skoda Fabia vorne rechts an der Stoßstangenkante ein Schaden von mindestens 500 Euro. An dem zweiten unbekannten Fahrzeug müsste es einen korrespondierenden Schaden eventuell mit roter Fremdfarbe geben. Eine entsprechende Unfallmeldung ging bisher noch nicht bei der Polizei ein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

