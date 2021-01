Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Champagner im Supermarkt gestohlen – 44-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Kaufungen (ots) . Beim Diebstahl von 3 Flaschen Champagner ertappte ein Ladendetektiv eines Supermarktes in Kaufungen am Montagnachmittag 11.01.2021 einen 44-Jährigen. Bevor dieser das Geschäft mit der Beute im Wert von rund 75 Euro verlassen konnte, stoppte der Detektiv den Dieb. Wie die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Ost im Anschluss feststellten, lag darüber hinaus ein Haftbefehl wegen eines Einbruchs gegen den 44-Jährigen vor.

Der hinreichend amtsbekannte Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden und muss sich zusätzlich wegen des Ladendiebstahls verantworten.

Wie die zu dem Supermarkt in der Straße “Am Stechkopf” gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte der Diebstahl gegen 14:15 Uhr stattgefunden. Zu dieser Zeit beobachtete der Ladendetektiv, wie der 44-Jährige die drei Flaschen Champagner in seinen Rucksack steckte und zum Ausgang ging, ohne zu bezahlen. Er stoppte den Mann, der den Diebstahl auch reumütig einräumte.

Zudem erkannte der Ladendetektiv in dem 44-Jährigen einen Dieb wieder, der zuvor bei der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera in den Fokus geraten war. Demnach hatte der Verdächtige in der Vergangenheit bereits zweimal in dem Geschäft gestohlen, konnte aber in beiden Fällen unerkannt flüchten.

Die Polizisten nahmen den Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis fest und brachten ihn zur Verbüßung einer 5-monatigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen