Autofahrer flüchtet nach Unfall mit 3,3 Promille

Kassel-Wehlheiden (ots) – Am Dienstagnachmittag 12.01.2021 krachte ein erheblich alkoholisierter Autofahrer in der Pfeifferstraße in Kassel gegen mehrere geparkte Pkw. Trotz des Unfalls setzte der 66-Jährige aus Kassel seine Fahrt anschließend fort, konnte aber aufgrund der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen bei der anschließenden Fahndung der Polizei festgenommen werden. Der Mann, bei dem ein Atemalkoholtest rund 3,3 Promille ergab, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Wie der Zeuge beobachtet hatte, war der Ford gegen 17:30 Uhr in der Pfeifferstraße gegen mehrere geparkte Autos gekracht. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, fuhr der Pkw anschließend davon, während der Zeuge sich das Kennzeichen notierte und die Polizei alarmierte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Streife des Polizeireviers Süd-West den

66-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Der Tatverdächtige musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Einbruch in Bürocontainer – Täter erbeutet Computer

Kassel-Nord (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Mittwoch 13.01.2021 in einen Bürocontainer in der Kasseler Nordstadt eingebrochen und hat hierbei einen Computer erbeutet. Anschließend flüchtete der Einbrecher unerkannt. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit des Einbruchs in der Sickingenstraße auf den Zeitraum zwischen 23:25 Uhr und 02:10 Uhr in der Nacht eingrenzen. Der Täter war zunächst über ein Tor geklettert und so auf das Gelände der Berufsschule gelangt. Dort hatte der Unbekannte zunächst versucht, ein Fenster an dem Bürocontainer aufzuhebeln. Als der Einbrecher damit scheiterte, schlug er die Scheibe ein und stieg anschließend in den Container ein. Wohin der Täter mit dem erbeuteten Computer flüchtete, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen