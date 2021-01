Ludwigshafen: Stadtnotizen 13.01.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

OB übergibt Spende an Sternsinger-Vertreter

Die aktuellen Kontaktbeschränkungen machen auch vor den Sternsingern nicht halt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kann der traditionelle Empfang im Rathaus nicht in gewohnter Form stattfinden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wird am Donnerstag, 14. Januar 2021, um 14.30 Uhr in ihrem Büro lediglich eine kleine Abordnung empfangen. Sternsinger Stefan Simon und der Leitende Pfarrer Dominik Geiger aus der Pfarrei Heilige Cäcilia des Katholischen Dekanats Ludwigshafen werden stellvertretend die Spende des Stadtvorstands für die diesjährige Sternsinger-Aktion entgegennehmen.

Radarkontrollen für die Woche vom 18. Januar bis 24. Januar 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 18. Januar: Nord, Pfingstweide und Mitte;

Dienstag, 19. Januar: Oppau, Mundenheim und Oggersheim;

Mittwoch, 20. Januar: Maudach, Süd und Edigheim;

Donnerstag, 21. Januar: Friesenheim, Ruchheim und Mitte;

Freitag, 22. Januar: Mundenheim, Rheingönheim und Pfingstweide;

Samstag, 23. Januar: Oggersheim und Friesenheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.