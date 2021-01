Mexikanischer Tourist im Hauptbahnhof bestohlen – Festnahme kurz danach

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Nur wenige Minuten nachdem am Dienstagmorgen 12.01.2021 ein mexikanischer Tourist in einem ICE im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen wurde, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei den 41-jährigen wohnsitzlosen Täter festnehmen. Der 35-jährige Tourist hatten seinen Koffer bereits im ICE abgestellt, als der Täter einen kurzen unbeobachteten Moment ausnutzte, um den Koffer an sich zu nehmen und den Zug zu verlassen.

Nur wenig später nahmen ihn Zivilbeamte der Bundespolizei fest und brachten ihn zur Wache in den Hauptbahnhof. Aufgefallen war der Mann den Beamten bereits einige Zeit vor dem Diebstahl, wo er allerdings ohne Koffer durch den Bahnhof lief.

Den entwendeten Koffer, in dem sich neben Kleidung auch wichtige Medikamente befanden, konnte der Tourist wenig später wieder in Empfang nehmen und seine Reise fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet und der Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Einbruch in Fahrradgeschäft – Tatverdächtige festgenommen

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Montag 11.01.2021 gegen 02.55 Uhr, nahmen Zeugen im Bornwiesenweg das Klirren von Glas wahr. Außerdem konnten sie zwei Personen beobachten, die auf neuwertigen Rädern aus Richtung eines Fahrradgeschäftes unterwegs waren. Diese Beobachtungen teilten sie telefonisch der Polizei mit.

Nur wenige Minuten später konnten im Bahnhofsgebiet zwei Männer auf Rädern angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf. Wie sich herausstellte, befanden sich noch die Aufkleber des betroffenen Fahrradgeschäftes aus dem Nordend auf den Rädern. Bei den Tatverdächtigen handelt es um zwei Männer im Alter von 32 und 42 Jahren.

Bei dem 42-Jährigen konnte noch diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt werden, darunter auch ein roter Nothammer. Auf dem Überwachungsvideo des Geschäftes war dann auch zu sehen, wie der Nothammer benutzt wurde, um die Scheibe einzuschlagen.

Die beiden Beschuldigten zeigten sich dann gegenüber den Beamten geständig.

Lebensretter der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt im Namen des Hessischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet

Frankfurt/Main (ots) – Am Mittwoch 13.01.2021 zeichnete die Präsidentin der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, Kerstin Kohlmetz, im Namen des Hessischen Ministerpräsidenten 5 “Lebensretter in Uniform” aus. Die Übergabe der Urkunden war ursprünglich für den Auszeichnungsappell des Hessentages 2020 in Bad Vilbel vorgesehen, der aufgrund der Pandemielage allerdings ausfallen musste.

Die Bundespolizisten hatten bereits im Februar 2019 einem 75-Jährigen durch ihr beherztes Eingreifen am Frankfurter Flughafens das Leben gerettet. Der Mann brach an einer Luftsicherheitskontrollstelle im Terminal 1 bewusstlos zusammen und zeigte keine Vitalfunktionen mehr.

Die Beamten leisteten unmittelbar Erste Hilfe und reanimierten den leblosen Mann schließlich mittels eines Defibrillators. Zwanzig Minuten lang kämpften sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um sein Leben. Im April 2019 bedankte sich die Tochter des Mannes in einem emotionalen Brief bei den Beamten und teilte mit, dass es ihrem Vater wieder gut ginge.

Die Hessische Staatskanzlei hatte die Urkunden nun an die Bundespolizei übersandt und darum gebeten, diese im Namen des Hessischen Ministerprädienten, Volker Bouffier, im Nachgang zum ausgefallenen Hessentag zu überreichen.

Unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln kam Präsidentin Kerstin Kohlmetz diesem Wunsch gerne nach: “Ihr Einsatz zeigt den Menschen, dass die Bundespolizei da ist, wenn sie gebraucht wird. Und zwar in jeder Lebenslage. Gerade in diesen Zeiten ist das ein sehr wichtiges Signal”, betonte sie bei der Aushändigung der Urkunden.

