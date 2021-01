Kelsterbach (ots) – Bereits am Montagvormittag 11.01.2021 bemerkte eine Hundehalterin beim Gassigehen einen präparierten Hundeköder im Amselpfad. Die Hundebesitzerin konnte das gebratene Hühnchenstück, in dem sich zwei kleine Schrauben befanden, an sich nehmen, bevor ihr Hund es fressen konnte.

Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Köder im dortigen Bereich verteilt wurden. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Hundebesitzer um erhöhte Vorsicht. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

