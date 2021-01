612 PS offenbar nicht sportlich genug

Germersheim (ots) – Am Montagabend 11.01.2021 zog ein hochmotorisierter und technisch veränderter Mercedes in der Gaswerkstraße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dem Besitzer die 612 PS seines Fahrzeugs offenbar nicht sportlich genug waren und er daher eine sogenannte Spurverbreiterung einbaute.

Die benötigten Unterlagen für den Umbau hatte der Fahrer angeblich zu Hause vergessen. Er hat nun einen Tag Zeit, den benötigten Nachweis vorzuzeigen. Ansonsten erwartet ihn ein Bußgeld, da die Betriebserlaubnis seines Sportwagens durch den Umbau erloschen ist.

“Bekifft” am Steuer

Germersheim (ots) – Am Samstagmittag 09.01.2021 wurde ein 19-jähriger Autofahrer in der Straße “Am alten Hafen” in Germersheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte.

Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Als Strafe erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.

E-Scooter ohne Versicherung und viel zu schnell

Germersheim (ots) – Ein 32-jähriger Mann fuhr Montag 11.01.2021 mit seinem E Scooter durch die Hauptstraße in Germersheim. Einer Polizeistreife fiel die hohe Geschwindigkeit des Rollers auf, weshalb der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Dabei wurde dann festgestellt, dass der Roller nicht nur deutlich schneller als die erlaubten 20km/h fuhr, sondern dass für diesen auch keinerlei Versicherungsschutz besteht. Die zügige Rollerfahrt durch Germersheim war somit beendet. Auf den Fahrer kommt ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Kontrollen im Dienstgebiet

Knittelsheim/Lingenfeld (ots) – Montagvormittag führte die Polizei in der Hauptstraße in Knittelsheim eine Lasermessung durch. Dabei waren insgesamt 5 Fahrzeuge zu schnell. Zudem waren 3 Autofahrer nicht angeschnallt.

Bei einer anschließenden Kontrolle wurde das Durchfahrtsverbot “Am Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht.

Dort wurden 3 Autofahrer wegen entsprechenden Verstößen verwarnt.