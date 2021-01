Ludwigshafen: Drei Eulen-Spiele terminiert

Ludwigshafen – Nach der WM-Pause setzt die Handball-Bundesliga im Februar die Saison fort. Die Eulen Ludwigshafen haben bis zum 27. Juni 2021 noch 23 Spiele vor der Brust.

Der Re-Start für die Mannschaft von Trainer Ben Matschke erfolgt am Sonntag, 7. Februar (16 Uhr), mit dem Spiel bei Frisch Auf Göppingen. Nach dem Besuch in der „Hölle Süd“ geht es am Donnerstag, 11. Februar (19 Uhr), zum TVB Stuttgart.

Nach dem Wiedersehen mit Eulen-Ex-Torjäger Jerome Müller folgen zehn Tage Spielpause für Gunnar Dietrich und Kollegen, ehe am Sonntag, 21. Februar (16 Uhr), das richtungsweisende Heimspiel gegen Tusem Essen angesetzt ist. Die am zweiten Weihnachtsfeiertag abgesetzte Partie gegen MT Melsungen wurde von der HBL noch nicht neu terminiert.