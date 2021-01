Esthal: PKW im Straßengraben

Esthal – Die Wehrführung der Feuerwehreinheit Esthal wurde 12.01.2021 gegen 11 Uhr telefonisch über einen unbeaufsichtigten und ungesicherten PKW im Straßengraben auf der K23 Höhe Parkplatz informiert. Personen waren nicht im Fahrzeug und auslaufende Betriebsstoffe ebenfalls nicht erkennbar.

Da sich der Anrufer nicht mehr vor Ort befand, verschaffte sich die Wehrführung einen Überblick vor Ort und nahm Kontakt mit der Polizei zur Einleitung erforderlicher Schritte auf. Diese wurde zwischenzeitlich auch bereits mehrfach von anderen Verkehrsteilnehmern über den Sachverhalt informiert und entsandte eine Funkstreife.

Die Feuerwehr bittet in diesem Zusammenhang verunfallte Fahrzeuge nicht unbeaufsichtigt und ungesichert an der Unfallstelle zurückzulassen. Ein verunfalltes Fahrzeug suggeriert anderen Verkehrsteilnehmern in erster Linie, dass jemand Hilfe benötigt oder Gefahr für die Umwelt droht und führt bei verantwortungsvollem Verhalten zu weiteren, berechtigten Notrufen, wie dankenswerter Weise in diesem Fall geschehen.