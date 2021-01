Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Einbrecher transportierten Reifen ab – Heusenstamm

(aa) Einbrecher erbeuteten am Wochenende aus einer Lagerhalle in der Borsigstraße Reifen samt Felgen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Diebe waren zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 8.30 Uhr, in die Lagerhalle eingedrungen. Die Kompletträder wurden vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer sah den Lastkraftwagen mit Kastenaufbau? – Hainburg/Hainstadt

(fg) Der Fahrer eines Lastkraftwagens mit Kastenaufbau verursachte am Montagvormittag in der Hauptstraße von Hainstadt einen Verkehrsunfall und machte sich anschließend davon. Gegen 11 Uhr streifte der Wagen einen im Bereich der 100er-Hausnummern abgestellten braunen Opel Insignia, der nun Schäden im Bereich der hinteren linken Tür aufweist. Beamte der Polizeistation Seligenstadt stellten Bruchstücke des davongefahrenen Lastkraftwagens sicher und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Frau in weißem Pkw gesucht – Mühlheim

(mm) Ein Seat und ein Audi sind am Montag, gegen 16.40 Uhr, auf der Schillerstraße in Höhe der Hauffstraße zusammengestoßen. Es entstand ein Schaden von knapp 3.000 Euro. Ein drittes Fahrzeug, das von einer etwa 50 Jahre alten Frau mit hellen Haaren gefahren wurde, entfernte sich von der Unfallstelle. Die unbekannte Fahrerin wird nun von der Polizei gesucht. Die Fahrerin war unmittelbar vor dem Zusammenstoß mit ihrem weißen Pkw von dem TEGUT-Parkplatz auf die Schillerstraße aufgefahren. Sie setzte ihre Fahrt danach auf der linken Spur fort, da der ebenfalls vom Parkplatz fahrende Audi auf dem rechten Fahrstreifen weiterfuhr. Der Fahrer des Seat, der zu diesem Zeitpunkt auf der Schillerstraße die linke Fahrspur befuhr, musste wegen des weißen Pkw stark bremsen. Allerdings kollidierte der Seat dann mit dem Audi, dessen Fahrerin in die Hauffstraße abbiegen wollte. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Golf gestohlen – Hanau

(mm) Einen VW-Golf mit HU-Kennzeichen haben Unbekannte zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 9.20 Uhr, in der Reichenberger Straße gestohlen. Wer Hinweise zu dem etwa 25.000 Euro teuren Wagen, dessen Zulassungskennzeichen die Ziffern 90 hatte, geben kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung setzen.

Exihibitionist zeigte sich am Dippenmarkt – Bad Soden-Salmünster

(mm) Ein etwa 1,80 Meter großer Mann von dünner Statur ließ am Montag, kurz vor 19 Uhr, am Dippenmarkt seine Hose herunter. Er manipulierte vor einer jungen Frau an seinem Glied und starrte sie dabei an. Als die Passantin ihr Handy zückte, rannte der mit beiger Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Wollmütze bekleidete Kerl davon. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen

Hungen/Hanau: Vermisstenfall Daniel Matysik – Weitere Festnahme – Anklageerhebung

Der aus Hanau stammende Daniel Matysik (39 Jahre) wird seit dem 17.11.2016 vermisst. Mitte Mai 2020 erreichte die Polizei einen Hinweis eines heute 44 Jahre alten Mannes aus dem Main-Kinzig-Kreis, wonach der Vermisste kurz nach seinem Verschwinden von einem Bekannten (40 Jahre) – der zuletzt im Main-Taunus-Kreis wohnhaft war – in der Gemarkung Hungen getötet worden sei (siehe Pressemeldung vom 03.06.2020). Aufgrund dieser Informationen leiteten die Gießener Strafverfolgungsbehörden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ein. Im Rahmen der äußerst umfangreichen Untersuchungen konnte zunächst einer dringender Tatverdacht gegen den 40-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis begründet werden, der sich bereits seit September 2020 in Untersuchungshaft befindet. Zwischenzeitlich konnte ferner insbesondere aufgrund von DNA-Untersuchungen an im Laufe der Ermittlungen sichergestellter Kleidungsstücke, einer Vielzahl von Zeugenvernehmungen sowie umfangreicher Auswertungen von diversen Datenträgern (PC, etc.) auch ein Haftbefehl gegen den einstigen Hinweisgeber erwirkt werden. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Gießen bei der zuständigen Schwurgerichtskammer des Landgerichts kürzlich eine 90 Seiten umfassende Anklage (75 Zeugen, 7 Sachverständige) wegen Mordes und erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge gegen die beiden Festgenommenen erhoben. Hauptverhandlungstermine wurden noch nicht bestimmt. Den Angeschuldigten wird zur Last gelegt, Daniel Matysik am Abend des 17.11.2016 gemeinschaftlich entführt, in Hungen mittels einer Schusswaffe getötet und den Leichnam an einen unbekannten Ort verbracht zu haben. Ursprüngliches Ziel der Entführung war nach bisherigem Erkenntnisstand die Erpressung von Lösegeld. Zu der Stellung einer entsprechenden Forderung bzw. Zahlung von Lösegeld soll es jedoch nie gekommen sein. Die sterblichen Überreste des Tatopfers konnten trotz intensiver Suchmaßnahmen bis zum heutigen Tage nicht aufgefunden werden. Etwaige Hinweise zum Verschwinden bzw. Verbleib von Daniel Matysik nimmt auch weiterhin die Kriminalpolizei in Gießen (0641-7006-2555) entgegen. Weitere Auskünfte zu den genauen Tathintergründen, dem exakten Tatablauf und den Beteiligten können derzeit nicht erteilt werden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Gießen (0641-934-3215).