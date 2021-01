Darmstadt

Zwei Diebe im Biomarkt – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Männer hatten am Montagabend 11.01.2021 in einem Biomarkt in der Heidelberger Landstraße nichts Gutes im Sinn. Beide betraten zeitversetzt zwischen 18.45-19 Uhr den Laden. Während einer der Unbekannten die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die Gelegenheit und steckte sich Kosmetikartikel in die Jacke. Angesprochen auf sein Verhalten, ergriff das Duo sofort die Flucht.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 20-30 Jahre, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Beide Männer sprachen Hochdeutsch und erweckten den Eindruck alkoholisiert zu sein.

Einer der Kriminellen hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer roten Softshelljacke, einer dunkelblauen Wollmütze sowie einer blauen Jeanshose bekleidet. Er hatte kurze dunkelblonde Haare.

Sein Begleiter war von kräftiger Statur und mit einer grauen Kapuzenstrickjacke sowie einer weiten hellblauen Jeanshose bekleidet. Er trug eine graue Sporttasche mit sich und Turnschuhe von der Marke “Adidas”.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

Einbrecher von zurückkehrenden Wohnungsinhabern überrascht

Darmstadt (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am Dienstag (12.1.) in der Von-der-Au-Straße ihr Unwesen getrieben. Gegen 13 Uhr hatten sie dort einen Hinterhof mit angrenzenden Garagen betreten und versucht, das rückwärtig gelegene Fenster zu einem Hinterhaus gewaltsam aufzubrechen. Dabei wurden die Täter mutmaßlich von der Rückkehr der Wohnungsinhaber überrascht, ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten sofort die Flucht an. Dabei konnten die Flüchtenden von Zeugen beobachtet und vage beschrieben werden.

Demnach soll es sich bei den Tätern um Männer handeln, die komplett dunkel bekleidet und etwa 1,80 Meter groß waren. Einer der beiden war von kräftiger Statur und trug einen Rucksack mit sich.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Wohnwagen in Brand

Groß-Umstadt (ots) – Weil Zeugen am späten Montagabend 11.1.2021 einen brennenden Wohnwagen in der Richer Straße meldeten, wurde die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 22 Uhr bemerkten Anwohner das brennende Wohnmobil und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Flammen konnten von der herbeieilenden Feuerwehr Groß-Umstadt schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Auch zwei dort befindliche Laternen wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Das weiße Wohnmobil brannte komplett aus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein technischer Defekt die Ursache des Brandes gewesen sein.

Kriminelle erbeuten Edelmetalle – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Auf Edelmetalle einer Firma in der Otto-Hahn-Straße hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagabend 08.01.2021 und Montagmorgen 11.01.2021 abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten Unbekannte aus der Lagerhalle der Firma mehrere Silberkathoden. Der Gesamtschaden wird nach jetzigem Stand auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Wie die Kriminellen an die Beute gelangen konnten sowie weitere Tatumstände, müssen im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

24-Jähriger nach Verkehrskontrolle geflüchtet – Im PkW über 40 Gramm Amphetamin

Klein-Zimmern (ots) – Nachdem ein 24-Jähriger am Sonntagmittag (10.1.) während einer Verkehrskontrolle in der Marktstraße flüchtete, konnte die Polizei anschließend im Fluchtwagen über 40 Gramm Amphetamin sicherstellen.

Gegen 14.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Dieburg den 24-Jahre alten Wagenlenker, als sich dieser plötzlich vom Kontrollort entfernte. Mit mehreren Streifen konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen schließlich der graue Wagen in der Lochgartenstraße aufgefunden werden. Die Fahndung nach dem 24-jährigen Fahrer verlief ohne Erfolg. Unterstützt von einem Diensthund, konnten die Ordnungshüter im Rahmen weiterer Ermittlungsarbeit über 40 Gramm Amphetamin und weitere Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen, im Fahrzeug sicherstellen.

Ob sich der 24-jährige Tatverdächtige wegen den Drogen oder wegen seiner nicht vorhandenen Fahrerlaubnis von der Kontrollörtlichkeit entfernt hatte, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Unbekanntes Auto beschädigt Außenspiegel

Groß-Bierberau (ots) – Am Dienstagmorgen (12.1.) ist ein am Fahrbahnrand der Marktstraße geparkter gelber Fiat Panda von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Zeugen konnten beobachten, wie ein silbernes Fahrzeug kurz vor 9 Uhr die Marktstraße in Richtung Ortsmitte passierte und dabei den linken Außenspiegel des parkenden Fiats beschädigte. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt ist mit den Unfallermittlungen betraut und sucht in die Zusammenhang Augenzeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zum Unfallverursacher. Unter der Rufnummer 06154/63300 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Groß-Gerau

Stromkabel auf Baustelle entwendet

Gernsheim (ots) – An der Baustelle “Neues Ärztehaus” am Georg-Schäfer-Platz entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Montag 11.01.2021 insgesamt circa 20 Meter Stromkabel im Wert von über 600 Euro. Die Täter durchtrennten hierzu unter anderem eine unter Spannung stehende Zuleitung zu einem Baustromkasten. Die Unbekannten entmantelten die beiden Kabelstücke und ließen die Ummantelung an Ort und Stelle zurück.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Von Auto erfasst – 15-Jähriger schwer verletzt

Rüsselsheim (ots) – An der Fußgängerampel Rugbyring/Haßlocher Kreisel wurde am Montagabend 11.01.2021 gegen 17.40 Uhr ein 15-jähriger Jugendlicher erheblich, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen soll der 15-Jährige zuvor die für ihn rot zeigende Ampel passiert haben, als er von einem 46 Jahre alten Autofahrer erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wagenlenker blieb unverletzt.

Die Front des Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenprall beschädigt. Die Beamten der Polizeistation Rüsselsheim haben die Ermittlungen zur genauen Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Kreis Bergstraße

7 Autos nach Wertsachen durchwühlt – Wer kann Hinweise auf die Diebe geben?

Zwingenberg (ots) – Offensichtlich sind Diebe in der Nacht zum Dienstag 11.01.-12.01.) in Zwingenberg durch die Straßen gezogen, um Wertsachen aus unverschlossenen Autos stehlen zu können. Bislang wurden sieben Taten bei der Polizei angezeigt. Weggekommen sind Kleingeld, eine Jeansweste und eine graue Jack Wolfskin Jacke in den Größen XXL, Dokumente, wie Fahrzeugscheine sowie ein USB-Stick.

Drei betroffene Autos parkten in der Tetburystrasse, ein aufgemachter BMW in der etwa 200 Meter entfernten Brisighellastraße. Zwei weitere Fälle passierten auf einem Hof in der Straße “Auf der Ebene”. Ein schwarzer Golf Variant wurde im Obertor geöffnet.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 suchen Zeugen, auch Eigenheimbesitzer mit Videoaufnahmen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können. Die Beamten des Fachkommissariats sind unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei allen Autofahrern darauf zu achten, dass ihre Autos abgeschlossen sind. Verlassen Sie sich insbesondere bei Funkschlüssel nicht unbedingt allein auf die Technik. Überprüfen Sie bewusst, ob Ihr Wagen tatsächlich verschlossen ist. Um Dieben erst keinen Anreiz zu geben, sollten Wertsachen, Dokumente oder Bargeld nicht sichtbar im Wagen liegen bleiben.

Hüttenaufbrüche im Schrebergärtnerverein

Viernhein (ots) – Bislang sind der Polizei sieben Einbrüche oder Einbruchsversuche im Schrebergärtnerverein, Am Lampertheimer Weg, angezeigt worden. Aus einer Gartenhütte fehlen ein Stromaggregat sowie eine Leergutkiste. Aus anderen Hütten, vorwiegend im Veilchenweg, wurden Gebrauchsgegenstände, wie Werkzeuge oder Wolldecken gestohlen.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Die Taten wurden zwischen letztem Sonntag (10.1.) bis Montagmittag (11.1.) begangen.

Wer zu den Einbrüchen Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der 06204 / 9377-0

an die Ermittler (DEG) in Viernheim.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Sonntag 10.01.2021 kam es um 13:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße L3120 zwischen Mörlenbach und Bonsweiher. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug schnitt die Kurve und beschädigte einen dort vorbeifahrenden weißen Jaguar Land Rover am linken Seitenspiegel. Es kam zu einem Sachschaden von knapp 1.000 EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder einem Flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

5 Kaninchen und 2 Zwerghühner aus Gehege gestohlen

Mossautal (ots) – Aus einem Kleintiergehege eines Hofes in der Kirchstraße im Ortsteil Ober-Mossau fehlen seit Montagmorgen 11.1.2021, fünf Kaninchen und zwei Zwerghühner. Die Tiere befanden sich zusammen in einem frei zugänglichen, jedoch geschützten Freigehege. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Kleintiere gestohlen.

Die Hauskaninchen sind etwa 5 Jahre alt und bis zu 8 Kilogramm schwer.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wendet sich an die Ermittlungsgruppe (DEG) der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

