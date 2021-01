Dietzhölztal-Ewersbach: Kriminalpolizei sucht Geschädigte nach Betrugsversuch

(ots) – Im Juli 2020 kam es vermehrt zu Anrufen von sogenannten “Falschen Polizeibeamten” im gesamten Lahn-Dill-Kreis. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde eine Tätergruppe festgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Dillenburg nach einem weiteren Opfer. Offenbar hatten die Täter am 02.07.2020 gegen 11:00 Uhr, Kontakt zu einer Frau im Bereich Dietzhölztal aufgenommen. Die Betrüger wiesen die Frau an, ihre Wertsachen im Bereich der Wilhelmstraße / Oranienstraße abzulegen. Hierzu sollte das Opfer eine Tasche an oder in ihrem Skoda abstellen. Zu den Wertsachen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Dillenburg ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zu der bisher unbekannten Frau machen? Wer hatte Kontakt mit den mutmaßlichen Betrügern?

Wer sollte am 02.07.2020 seine Wertsachen in der Ortsmitte Ewersbach übergeben?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Parkplatzrempler

(ots) – Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen weißen Nissan Qashqai und flüchtete. Der Nissan parkte am Samstag 09.01.2021 zwischen 13:20-13:50 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der Bahnhofstraße.

Die Reparatur des Schadens am Stoßfänger vorne rechts wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise, zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Polizisten kontrollieren und finden Drogen

(ots) – Dillenburger Polizisten kontrollierten am Samstag 09.01.2021 um 17:45 Uhr, einen 17-Jährigen am Dillenburger Bahnhof. Die Zivilpolizisten bemerkten starken Marihuana-Geruch bei dem Jugendlichen. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Haschisch und Marihuana, sowie Betäubungsmittelutensilien.

Der aus einem Dillenburger Stadtteil stammende 17-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Sowohl die Drogen, als auch die Betäubungsmittelutensilien stellten die Beamten sicher. Auf den Dillenburger kommt nun eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Bereits am 30.12.2020 führten Polizisten in Zivil eine Personenkontrolle im Bereich der Bismarckstraße durch. Bei einem 40-jährigen fanden die Beamten ein kleines Tütchen mit weißem Pulver.

Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Polizisten stellten die Drogen sicher.

Der 40-jährige Herborner muss sich nun wegen Drogenbesitz verantworten.

Herborn-Merkenbach: Vandalen an der Friedhofskapelle

(ots) – Am Donnerstag 07.01.2021 um 22:30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin eine kaputte Tür an der Friedhofskapelle in der Kirchstraße. Offenbar haben Vandalen die Glasscheibe der Eingangstür zur Kapelle mit einem Stein eingeworfen. Zudem entzündeten die Unbekannten mehrere Lappen vor der Tür. Der Zeitraum, indem die Vandalen ihr Unwesen trieben, kann derzeit noch nicht eingegrenzt werden.

Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen im Bereich der Friedhofskapelle aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Mehrere Gartenhütten im Bodenfeld aufgebrochen

(ots) – Am vergangenen Wochenende machten sich Unbekannte an mehreren Gartenhütten in der Kleingartenanlage im Bodenfeld zu schaffen. Die Diebe zerschnitten die Zäune und gelangten auf die Grundstücke. In einer Parzelle brachen sie die Tür der Gartenhütte auf und stahlen eine Fräsmaschine. Der Gesamtschaden wird mit 1.300 Euro beziffert.

Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Samstag (09.01.2021) und Montag (11.01.2021) im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Selbstanzeige nach Sachbeschädigung

Bundespolizeiinspektion Kassel

Dillenburg (ots) – Einen 19-Jährigen plagte wohl das schlechte Gewissen als er am Montag 11.01.2021 gegen 7:30 Uhr, bei der Polizei eine Selbstanzeige aufgab. Der Dillenburger hatte am Bahnhaltepunkt Dillenburg-Nierderscheld mit der Faust ein Automatendisplay zerstört.

Über die Beweggründe zu der Tat ist nichts bekannt.

Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Selbstanzeige führt nun zu einem Strafverfahren, die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen eingeleitet.

