Verkehrsunfall mit zweistündiger Vollsperrung auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Friedewald

Bad Hersfeld, BAB 4 (ots)

Am Dienstag, den 12. Januar 2021 um 8:25 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Friedewald ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Ein 51 Jahre alte Fahrzeugführer aus dem Ilm-Kreis befuhr mit seinem Pkw Mercedes den dritten Fahrstreifen der dreispurigen Bundesautobahn 4 vom Autobahndreieck Kirchheim kommend in Richtung Eisenach. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf teilweise schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Betonleitwand. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte quer über die gesamte Fahrbahn und kollidierte letztendlich mit einem auf dem ersten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug aus Litauen -geführt von einem 56-jährigen litauischen Staatsangehörigen-. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss, nicht mehr fahrbereit, auf der Fahrbahn zu Erliegen. Die beteiligten Fahrzeugführer blieben bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Durch die Kollision wurde der Fahrzeugtank des Sattelzuges stark beschädigt. Im weiteren Verlauf trat durch diese Beschädigung eine größere Menge Dieselkraftstoff aus und verteilte sich quer über alle drei Fahrspuren. Nach dem Unfallgeschehen musste die Bundesautobahn 4 an der Unfallstelle, aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten, für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Hersfeld sowie die Autobahnmeisterei Hönebach waren zum Zweck der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der gesamten Fahrbahn im Einsatz. Die Bundesautobahn 4 war in östliche Fahrtrichtung in der Zeit von 08:30 – 10:30 Uhr voll gesperrt. Um 10:30 Uhr erfolgte die Freigabe des dritten Fahrstreifens. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die vollständige Freigabe der Fahrbahn erfolgte um 11:00 Uhr nach Abschluss der gesamten Bergungsarbeiten. Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von 4 km. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

17-Jähriger randaliert in Bundespolizeiwache

Fulda (ots) – Ein jugendlicher Randalierer beschäftigte gestern Abend (11.1.)

die Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda. Ein zunächst verwirrt wirkender

Jugendlicher erregte gegen 18.30 Uhr im Bahnhof die Aufmerksamkeit der Fuldaer

Bundespolizisten.

Aufgrund seines Zustandes nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Im Zuge

der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der junge Mann aus Fulda stets

aggressiver und beleidigte die Beamten verbal und drohte mehrfach mit Gewalt.

Seine Aggressionen gipfelten sogar in der Beschädigung einer Tür in der

Polizeiwache.

Erst nachdem die Beamten ihm Handfesseln angelegt hatten, beruhigte sich der

17-Jährige. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8

Promille.

Nach den polizeilichen Maßnahmen holte der Erziehungsberechtigte den 17-Jährigen

bei der Bundespolizei in Bahnhof Fulda ab. Die Bundespolizeiinspektion Kassel

hat gegen den Jugendlichen unter anderem ein Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung eingeleitet.

Unfall mit Personenschaden

Schwalmtal – Am Montag (11.01.), gegen 14:05 Uhr, befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Lauterbach mit seinem Traktor die B 254 von Reuters kommend in Richtung Alsfeld. Hinter ihm fuhr ein 19 Jahre junger Autofahrer aus Schwalmtal mit seinem VW Transporter. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr der Transporter auf den Traktor auf. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 21.000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen den Hang hinunter geschlittert

Schlitz – Ober-Wegfurth – Am Freitag (08.01.) befuhr ein VW-Polo-Fahrer gegen 05:50 Uhr die L 3140 in Richtung Ober-Wegfurth. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 10 Meter hangabwärts und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge – Verursacher flüchtig!

Lauterbach – Am Montag (11.01.) befuhr ein Audi-A 4-Fahrer gegen 06:40 Uhr die L 3161 aus Maar kommend in Richtung Wernges, als ihm aus Richtung Wernges ein Fahrzeug entgegenkam. Dieses fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand zu weit mittig, wodurch es zum Touchieren der Außenspiegel kam. Am Audi wurden auf der linken Seite neben dem Außenspiegel auch noch der hintere Scheinwerfer beschädigt. Der Audi-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Toyota Auris. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ladendieb zeigt Hitlergruß

Fulda (Hessen) (ots) – Weil er wiederholt in einem Drogeriemarkt Ware gestohlen

hat wurde ein 56-Jähriger vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Der wohnsitzlose Litauer war am Montag (11.01.), gegen 12 Uhr, im Bahnhof Fulda

aufgefallen als er verschiedene Artikel aus einem Drogeriemarkt entwendete.

Nachdem der Mann gegen 13 Uhr erneut das Geschäft betrat, informierten die

Mitarbeiter die Bundespolizei. Die Beamten ertappten den 56-Jährigen als er

versuchte mehrere Gegenstände in seiner Jacke zu verstecken. Da der Mann einen

stark alkoholisierten Eindruck machte und keine Ausweispapiere dabei hatte

musste er für die weitere Klärung des Sachverhaltes zur Dienststelle der

Bundespolizei gebracht werden. Auf dem Weg durch den Bahnhof zeigte der Litauer

mehrfach den Hitlergruß.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes musste der Wohnsitzlose

vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Für die Übernachtung konnte er an

ein Wohnheim vermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 56-Jährigen ein Strafverfahren

eingeleitet.