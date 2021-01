Frau und Hund bei Gassigehen verletzt, Friedrichsdorf-Dillingen, oberhalb Wehrheimer Weg im Wald, Freitag, 08.01.2021, 14:30 Uhr

(pu)Am vergangenen Freitag wurden eine 44-jährige Frau und einer ihrer Hunde beim „Gassigehen“ in Friedrichsdorf, während eines Aufeinandertreffens mit einem anderen Hundehalter, verletzt. Die 44-Jährige war gegen 14:30 Uhr mit ihren zwei Hunden, einem großen und einem kleineren Mischling, oberhalb des Wehrheimer Weges im Wald unterwegs. Auf dem Rückweg in Richtung Straße kam ihr von dort ein Mann mit einem schwarzen Hund entgegen. Um diesen Mann und seinen Hund vorbeizulassen, begab sich die 44-Jährige mit beiden Hunden in einen Graben seitlich des Weges. Auf gleicher Höhe angekommen, entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Hundehaltern und eine Balgerei zwischen dem kleineren Hund der 44-Jährigen und dem Hund des Mannes. In diesem Verlauf soll der unbekannte Mann den Hund der 44-Jährigen mehrfach getreten haben. Erst als der Hund verletzt im Graben liegenblieb, ging der unbekannte Mann mit seinem Hund weiter. Kurze Zeit später stellte die Hundehalterin fest, dass auch sie eine ernsthafte Verletzung an der Hand davongetragen hatte. Hier ist jedoch bislang unklar, wie genau diese entstanden war. Zu dem unbekannten Mann ist lediglich bekannt, dass er ca. 55-65 Jahre alt sein soll und mit einem schwarzen Hund (ca. 55-60cm Rückenhöhe) unterwegs war.

Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich unter 06172 120-0 zu melden.