Kreis Kaiserslautern – Landrat Ralf Leßmeister informierte sich in einer gemeinsamen Videokonferenz bei den Heimleitungen der Seniorenheime im Landkreis Kaiserslautern über den aktuellen Stand bezüglich der Impfvorbereitungen in den jeweiligen Einrichtungen.

Der Austausch diente vor allem der Klärung offener Fragen und besseren Vernetzung. Die Verantwortlichen berichteten unter anderem von einer großen Impfbereitschaft unter den Bewohner/innen mit einer Impfquote von durchschnittlich rd. 95%. Bei den Pflegekräften beläuft sich die Impfbereitschaft nach Aussage der Heimleitungen bei ca. 75%. Aktuell sind die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Pflegekräfte von zwei Seniorenheimen im Landkreis (Senium Seniorenhilfe Otterbach und DRK Seniorenheim Queidersbach) bereits geimpft. Weitere Impftermine folgen in dieser Woche in den Senioreneinrichtungen des DRK in Ramstein-Miesenbach und Weilerbach sowie im MennoHeim in Enkenbach-Alsenborn. Für nächste Woche Montag ist das „Haus Georg“ der Seniorenpflege Bruchmühlbach-Miesau vorgesehen und am 27. Januar das ASB-Seniorenzentrum in Otterberg.

Der Leiter des Alten-, Pflege- und Übergangsheim Schernau teilte mit, dass alle Unterlagen für die Impfung seiner Einrichtung vollständig an die koordinierende Stelle des DRK-Landesverbandes weitergeleitet wurden und in der nächsten Woche ebenfalls mit einem Impftermin gerechnet werden könne. Bezüglich der Senioreneinrichtungen in der Stadt Kaiserslautern wurden für das Seniorenhaus in Siegelbach am 12. Januar und im Diakonissenhaus am Stadtpark am 13. Januar, sowie für das Graviusheim und das Caritas Altenzentrum St. Hedwig am 14. Januar Impftermine vereinbart. Landrat Leßmeister dankte den Verantwortlichen der Heimeinrichtungen für Ihr großes Engagement, insbesondere im Zusammenhang mit dem hohen administrativen Aufwand zur Vorbereitung der Impfbereitschaft, und sagte seine Unterstützung zu, die Altenheime schnellstmöglich durchzuimpfen.