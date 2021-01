Neustadt: Schulanmeldung für „Kann-Kinder“ für das Schuljahr 2021/22

Neustadt an der Weinstraße – Alle Kinder mit Wohnsitz Neustadt an der Weinstraße, deren Geburtsdatum nach dem 31. August 2015 liegt, und die nach dem Willen der Eltern bereits zum Schuljahr 2021/22 eingeschult werden sollen, können in der Zeit vom 22. bis 26. Februar 2021 bei der Grundschule, in dessen Bezirk das Kind wohnt, angemeldet werden.

Da die Sekretariate nicht durchgängig besetzt sind, sollte vorher telefonisch ein genauer Anmeldetermin vereinbart werden.

Zur Anmeldung ist möglichst das Kind und dessen Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch mitzubringen.

Fragen zur Schulanmeldung beantwortet die Abteilung Schule und Sport der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Friedrichstraße 1, zu erreichen unter der Rufnummer 06321/855-1288.