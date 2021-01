Kassel: Versuchte Tötung – Autoreifen durch Schüsse beschädigt – Zeugen gesucht

Kassel/A7 (ots) – Am 1. Weihnachtsabend 25.12.2020, riefen die Insassen eines Pkw die Polizei zur Anschlussstelle Kassel-Ost, da während der Fahrt auf der Autobahn ein Reifen an ihrem Fahrzeug beschädigt wurden. Nachdem sie von der Autobahn abgefahren waren, hatten die 24- und der 26-Jährige aus dem Rhein-Main-Gebiet stammend, am rechten Hinterreifen frische Beschädigungen entdeckt die nicht durch normale Verkehrseinflüsse erklärbar waren.

Bei der ersten Überprüfung durch eine Streife der Autobahnpolizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Einschüsse handelt. Die Beamten stellten den schwarzen Mercedes GLE SUW zur Spurensuche sicher. Wie sich dabei später herausstellte, handelt es sich bei den Beschädigungen tatsächlich um die Einwirkungen durch Schüsse aus einer Waffe.

Die weiteren Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass der Mercedes-SUV offenbar gegen 22:55 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost, während der Fahrt im Bereich des Reifens beschossen wurde. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Staatsanwaltschaft Kassel sieht aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse den Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen dauern aktuell an.

Die Kasseler Kripo sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen. Wer hat am 1. Weihnachtstag gegen 22:55 Uhr im Bereich der Autobahn 7, zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte/Anschlussstelle Kassel-Ost, Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561/9100 entgegen.

Nächtlicher Einbruch in Kfz-Werkstatt – Zeuge sah Täter

Kassel-Kirchditmold (ots) – In der Nacht zu Dienstag 12.01.2021 brach ein bislang unbekannter Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Harleshäuser Straße ein. Der Einbrecher erbeutete dort Bargeld und ergriff anschließend die Flucht. Da er jedoch von einem Anwohner beobachtet und zusätzlich von einer Überwachungskamera erfasst wurde, liegt der Kripo eine Beschreibung des Täters vor:

Sie suchen nach einem schlanken, 20-25 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann, der dunkel gekleidet war, eine Strickmütze und darüber eine Kapuze sowie einen Mundschutz trug.

Der Einbruch hatte sich gegen 3:30 Uhr in der Nacht ereignet. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug der Unbekannte eine Scheibe eines Rolltors ein. Durch den Knall war der Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und hatte den Täter kurze Zeit später in Richtung stadteinwärts flüchten sehen. Die nach dem Notruf des Zeugen sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100

beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Küchenbrand – Technischer Defekt an Abzugshaube ursächlich

Kassel-Wolfsanger (ots) – Am Freitagmittag 08.01.2021 gegen 12:45 Uhr, kam es in der Straße Wolfsgraben zu einem Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dadurch war die gesamte Küche erheblich beschädigt worden. Der Schaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

Wie die weiteren Ermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der

Kasseler Kripo nun ergaben, war das Feuer durch einen technischen Defekt an der Dunstabzugshaube entstanden und hatte sich von dort aus ausgebreitet.

Ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ist hingegen nicht erkennbar.

