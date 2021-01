Polizei Eschwege

Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick

Eschwege (ots) – Auch im Werra-Meißner-Kreis kam es am Montag 11.01.2021 zu Anrufen im Zusammenhang mit den Betrugsformen “Enkeltrick” und “falsche Polizeibeamte”, nachdem am gestrigen Nachmittag nordhessenweit auch über “Hessenwarn” davor gewarnt wurde.

“Enkeltrickanrufe” in Hessisch Lichtenau und Großalmerode:

Um 11:30 Uhr wurde eine 83-Jährige aus Hessisch Lichtenau angerufen. Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie zwei Anrufe erhalten habe. Ein Mann gab sich als Neffe aus, der aufgrund eines Verkehrsunfalls schnellstmöglich Geld benötige. Die 83-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Kurz darauf erfolgte noch ein zweiter Anruf, den die Angerufene sofort beendete. Sie selbst wurde bereits vor ca. zwei Jahren schon mal angerufen, damals hatte man 6.000 EUR gefordert, so dass ihr diese Betrugsmasche bereits bekannt war.

In Großalmerode erhielt ein 54-Jähriger in der Mittagszeit einen Anruf, bei dem er mit den Worten “Rate mal, wer dran ist, Dein Enkel” begrüßt wurde. Mit der Antwort “Ich rate nicht” ließ sich der Angerufene nicht darauf ein, worauf das Gespräch durch den Anrufer beendet wurde.

Falscher Polizist in Witzenhausen:

In den Abendstunden wurde dann eine 75-Jährige aus Witzenhausen angerufen. Gegen 20:30 Uhr erhielt die Angerufene mehrere Anrufe, wobei es in den ersten beiden Anrufen zu keinem Gespräch kam. Im dritten Anruf erklärte der Anrufer, dass es in der Straße (Wohnadresse) zu Einbrüchen gekommen sei. Daraufhin erklärte die 75-Jährige, der die Betrugsmasche aus den Medien bekannt war, dass in der Nachbarschaft ein Polizeibeamter wohne, mit dem sie das dann direkt besprechen könne. Der Anrufer beendete sofort das Gespräch.

Präventionstipps Enkeltrick / falsche Polizeibeamte:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden.

Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die örtliche Polizei unter deren Festnetznummer (zum Beispiel in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930) an. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Verkehrsunfallflucht

Eschwege (ots) – Gegen 16:00 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Pkw VW Golf, der im Finkenweg in Eschwege am Fahrbahnrand geparkt war auf der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Verursacher fuhr offenbar von der Cyriakusstraße kommend in Richtung “Schwarzer Weg” und touchierte dabei das geparkte Fahrzeug. Dieses wurde im Bereich des linken Kotflügels, Fahrertür und Außenspiegel beschädigt. Schaden: ca. 1.000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallfluchten

(ots) – Bereits am 06.01.21 wurde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau ein blauer Pkw der Marke “Citroen” angefahren, wie gestern angezeigt wurde. Dabei wurde der Pkw am vorderen rechten Kotflügel beschädigt, der Schaden mit

ca. 500 EUR angegeben.

(ots) – Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 08.01.21 und dem 11.01.21, 14:30 Uhr in der Straße “Am Mühlenberg” in Hessisch Lichtenau. In diesem Zeitraum war ein schwarzer Pkw Peugeot auf dem Seitenstreifen in Höhe Haus-Nr. 39 geparkt und im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt worden. Schaden: ca. 500 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

(ots) – Zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde am gestrigen Vormittag eine Grundstücksmauer in der Kirchstraße in Witzenhausen-Hundelshausen beschädigt.

An der Mauer entsand ein Sachschaden von ca. 1.600 EUR. Hintergründe zum Unfallhergang sind nicht bekannt, um Hinweise bittet daher die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

