Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 12.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 11.01.2021 gegen 23:00 Uhr erging durch einen aufmerksamen Zeugen die Mitteilung, dass durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer das Verkehrszeichen „Triftweg“ an der Einmündung Dresdner Straße / Triftweg beschädigt worden sei. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Schild offenbar nach einer Berührung mit einem Fahrzeug verbogen und aus der Bodenverankerung gerissen worden war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden.

Bad Dürkheim: Fußgänger bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am Morgen des 11.01.2021 kam es an der Kreuzung Kaiserslauterer Straße/Römerstraße/Gaustraße zum unglücklichen Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen PKW-Führerin und einem 60-jährigen Fußgänger. Die Fahrzeugführerin befuhr hierbei die Kaiserslauterer Straße in Richtung Römerstraße, übersah den an der genannten Kreuzung stehenden Fußgänger und streifte diesen mit dem Außenspiegel. Der Fußgänger kam hierbei zu Fall, zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Weiterhin wurde die mitgeführte Gehhilfe des Fußgängers beschädigt – am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Grünstadt: Uffbasse! Enkeltrick mit angeblichem Autounfall geht weiter

Leiningerland, 12.01.2021 (ots) – „Oma, ich hab einen Autounfall und brauche 30.000 Euro, sonst komme ich ins Gefängnis!“ So oder so ähnlich werden momentan ältere Bürgerinnen und Bürger im Leiningerland angerufen. Gleich darauf meldet sich am Telefon eine andere Person, die sich als Polizist ausgibt und bestätigt, dass der Enkel / die Enkelin ins Gefängnis muss, wenn Oma oder Opa das Geld nicht auftreiben. Dahinter steckt eine perfide Betrugsmasche! Leider fallen Senioren aber auch immer mal wieder auf den Trick rein (wie zuletzt am 04.01.2021 – wir berichteten).

Grünstadt: Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots) – Am Montag, 11.01.2021 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen am Kreisverkehr an der BAB 6 in Grünstadt durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 24 Fahrzeugführer verwarnt, weil sie ihren Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Weitere 8 Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten.

Lambrecht: Pannenfahrzeug nicht abgesichert – Unfall

Lambrecht (ots) – Nachdem sie mit ihrem Opel aufgrund eines technischen Defekts in der Hauptstraße liegen geblieben war, hielt es eine 27-Jährige nicht für erforderlich, das Fahrzeug entsprechend der Vorschriften beziehungsweise überhaupt abzusichern. Sie verständigte lediglich ein Abschleppunternehmen.

Eine 63-jährige Mazda-Fahrerin war darüber hinaus so unaufmerksam, dass sie den am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW übersah und auf dessen Heckbereich auffuhr. Es entstanden Sachschäden im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):