Mannheim: BÜLENT CEYLAN – Neuer Termin für die Mannheim-Premiere von LUSCHTOBJEKT

Mannheim – Die für den 28.05.2021 geplante TV-Aufzeichnung und Mannheim-Premiere von Luschtobjekt in der SAP Arena Mannheim findet aus produktionstechnischen Gründen nicht statt. Aufgrund der aktuellen Situation besteht nicht ausreichend Planungssicherheit für die Organisation eines solches TV-Groß- Events. Ursprünglich wollte BÜLENT CEYLAN bereits im vergangenen Mai seinen Fans in Mannheim sein 12. Live-Programm präsentieren.

Dennoch dürfen sich die Mannheimer auf ihren BÜLENT im Mai freuen.

Am 29.05. und 30.05. spielt das LUSCHTOBJEKT gleich zwei Shows in der SAP Arena.

Bülent Ceylan: „Ich bedauere sehr, dass wir in der aktuellen Situation die geplante TV-Aufzeichnung nicht umsetzen können. Aufgrund der Bühnensituation mit der geplanten Center Stage hätten mich an einem Abend so viele Fans wie noch nie in der SAP Arena sehen können. Jedoch lässt sich dies aktuell nicht umsetzen. Umso mehr freue ich mich auf mein Doppelheimspiel und die Mannheim-Premiere von Luschtobjekt am 29. Und 30.5. in der SAP Arena mit Euch.“

Sämtliche Karteninhaber des 28.5. müssen ihr Ticket auf der kostenfreien Umtauschplattform unter www.s-promotion.de in ein Ticket für den 29.5. oder 30.5.2021 in der SAP Arena umtauschen. VIP- Tickets müssen dort umgetauscht werden, wo diese gekauft wurden.

Tickets für die Shows gibt es unter www.buelent-ceylan.de oder www.s-promtion.de.

Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt BÜLENT seinem Publikum nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. Bülent macht sich zum LUSCHTOBJEKT! Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche! Kabarettpreise müssen warten. Bülent bedient als LUSCHTOBJEKT alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte… bei BÜLENT packt jeden die Wolluscht! Und wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen.

Aber BÜLENT macht sich in seinem 12. Live-Programm nicht nur selbst zum LUSCHTOBJEKT, er macht sich auch über Luschtobjekte lustig. Über seine eigenen (Frauenfüße und Nutella) und über die anderer Leute. Denn heute kann offenbar alles ein LUSCHTOBJEKT sein: Autos, Smartphones, Roboter… es gibt sogar Menschen, die Bäume lieben. Selbst Götter sind objektophil! Und weil der Donnergott THOR bekanntlich Mannheimer ist, verrät er bei BÜLENT weltexklusiv und zum ersten Mal, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt. Das wird luschtig, versprochen!