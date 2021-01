Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Seniorin muss aus Auto befreit werden

Otterberg (ots) – Eine Seniorin musste am Sonntagabend 10.01.2021 aus einem Auto befreit werden. Die 89-Jährige war Mitfahrerin im Pkw einer Angehörigen. Als die Tochter anhielt und um den Wagen ging, um ihrer Mutter beim Aussteigen zu helfen, schloss sich die an Demenz erkrankte Frau im Fahrzeug ein.

Sie zog den Zündschlüssel ab und der Schlüssel landete im Fußraum des Wagens. Dort lag er unerreichbar im Auto. Erst mit der Hilfe eines Schlüsseldienstes, gelang es die 89-Jährige aus dem Fahrzeug zu befreien. Unbeschadet konnte die Seniorin aussteigen. |erf

Autos sind für Diebe immer interessant

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Mann aus dem Kaiserslauterer Stadtgebiet am Wochenende der Polizei gemeldet. Demnach drangen unbekannte Täter in der Landolfstraße über Nacht in den geparkten Pkw ein und griffen sich die darin abgelegte Arbeitstasche, in der sich neben Kleidung auch ein Laptop und Parfumflaschen befanden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Wie die Diebe in das Fahrzeuginnere eindringen konnten, ist noch unklar. Der Halter war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden am Fahrzeug nicht gefunden; das Auto ist jedoch mit einem sogenannten “Keyless-System” ausgestattet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Auch aus Weilerbach wurde am Wochenende ein Diebstahl aus einem geparkten Auto in der Isigny-Allee gemeldet. Auch hier ist noch unklar, wie die Diebe das Fahrzeug öffnen konnten.

In diesem Fall erbeuteten sie aus dem Innenraum des Wagens eine Geldbörse, in der sich Bargeld, Führerschein und mehrere Kreditkarten befanden. Mit diesen Karten versuchten die Unbekannten an einem Bankautomaten in Weilerbach an Geld zu kommen; die Abbuchungen scheiterten aber zum Glück.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück! Ein Auto ist weder ein “Tresor”, noch ein gutes Versteck. Auch abgestellte Taschen können das Interesse von Dieben wecken und sie dazu animieren, in den Wagen einzudringen und dabei Sachschaden anzurichten. Deshalb: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus bevor es Andere für Sie tun!

Ausschließlich auf die Kennzeichen eines Fahrzeugs hatten es Diebe am Wochenende in Neuhemsbach abgesehen. Am Samstagvormittag fiel auf, dass an dem Mietwagen über Nacht beide Schilder mit HH-Kennzeichen abmontiert wurden. Das Fahrzeug stand in der fraglichen Nacht in der Straße “Geldloch”. Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht.

Zeugenhinweise zu den beschriebenen Diebstählen in Kaiserslautern, Weilerbach und Neuhemsbach nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 / 369 – 0 gern entgegen. |cri

Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person

Enkenbach-Alsenborn/B48 (ots) – Am Morgen des 08.01.2021 kam es gegen 09:07 Uhr auf der B48 im Bereich der “Eselsmühle” bei Enkenbach-Alsenborn zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr zuvor die K43 von Alsenborn kommend und wollte an der Einmündung auf die B48 einfahren.

Dabei konnte die aus dem Landkreis Kaiserslautern stammende Frau ihr Fahrzeug aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und rutschte in den Einmündungsbereich. Hier kam es zur Kollision mit einem 38-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die B48 in Richtung Münchweiler befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin in ihrem stark beschädigten Pkw eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt lediglich die junge Frau Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern verbracht.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B48 wurde bis zur Beendigung der Unfallaufnahme voll gesperrt.|pvd

Betrunken Unfall gebaut

Queidersbach (ots) – Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Wagen gegen 05:30 Uhr auf der Landstraße von Queidersbach Richtung Gelterswoog. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, übersteuerte und kam im Straßengraben zum Stehen. Eine vorbeifahrende Pkw-Fahrerin sah den Unfallwagen im Graben und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem unverletzten 26-Jährigen fest. Offensichtlich war der Mann betrunken. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Testgerät zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille an. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Wagen wurde abgeschleppt. |elz

Einbruch in Bäckerei

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag eine Bäckerei in der Hauptstraße heimgesucht. Die Diebe verschafften sich Zugang in den Verkaufsraum. Dort machten sie sich an zwei Kassen zu schaffen. Sie brachen die Kassen auf und erbeuteten Münzgeld-Wechselgeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autofahrer unter Drogenverdacht

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer steht im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Er muss mit einem Fahrverbot und einer Strafanzeige rechnen. Am Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife den 40-Jährigen im Bereich des Willy-Brandt-Platzes. Die Beamten stellten dabei drogentypische Anzeichen bei dem Mann fest.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und auf THC, den Wirkstoff in Cannabisprodukten. Der Fahrer bestreitet, Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss geben. Eine Weiterfahrt wurde dem 40-Jährigen vorsorglich untersagt. |erf