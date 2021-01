Person im Gleis sorgt für Verspätungen

Hattersheim/Eddersheim (ots) – Am Samstagmittag 09.01.2021 gegen 12 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass sich zwischen den Bahnhöfen Hattersheim und Eddersheim eine Person im Gleisbereich aufhalten würde.

Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und eine Streife der Bundespolizei suchte den Bereich ab. Hierbei wurde niemand im Gleisbereich festgestellt, so dass die Gleise wieder freigegeben werden konnten. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sieben Zügen zu Verspätungen.

Folgenreiche Autofahrt

(jn) Zwei eingeleitete Strafverfahren sind die Konsequenzen einer Autofahrt am Samstagmorgen 09.01.2021 bei der ein 35-jähriger Mann seine Lebensgefährtin geschlagen haben soll. Gegen 09:50 Uhr alarmierten 2 Frauen die Polizei, nachdem sie soeben Zeugen einer möglichen Straftat geworden waren.

Demnach seien sie in Kriftel unterwegs gewesen, als sie aufgrund von Fahrauffälligkeiten einen Pkw bemerkten. Kurz darauf sahen sie, wie der Fahrer des Fahrzeuges seiner Beifahrerin ins Gesicht schlug, woraufhin sich die Zeuginnen bei der Polizei meldeten.

Der 35-Jährige konnte im weiteren Verlauf einer Kontrolle unterzogen werden, bei der sich herausstellte, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille, was eine Blutentnahme auf der Hofheimer Wache zur Folge hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt und der Körperverletzung ermittelt. Die ebenfalls angetroffene Geschädigte blieb unverletzt.

Hyundai bei Unfallflucht beschädigt

(jn) Den Spuren am Tatort zufolge beim Ein- oder Ausparken wurde am Samstagabend 09.01.2021 zwischen 16-21:30 Uhr in Hochheim ein Pkw beschädigt. Von dem/der Verursacher/in fehlt bislang jede Spur. Der schwarze Hyundai war um 16:00 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt worden. Als der Fahrer gegen 21:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Unfallspuren im hinteren Bereich der Fahrerseite, deren Reparatur sich auf mindestens 1.500 Euro belaufen dürften.

Zeugen oder Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei zu melden.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen