Bewaffneter Raubüberfall auf Paketbote

Mannheim-Wallstadt (ots) – Am Samstagabend 09.01.2021 stand ein 31-jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstes kurz nach 21 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Seckacher Straße und sortierte an der hinteren Fahrzeugtür die Pakete auf der Ladefläche. Plötzlich wurde er von einem Unbekannten von hinten am Hals ergriffen und vom Fahrzeug weggezogen. Währenddessen kam ein zweiter Mann hinzu und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld.

Da das Opfer jedoch kein Geld bei sich hatte, ließen die Unbekannten von ihrem Opfer ab, entnahmen mehrere Pakete aus dem Zustellfahrzeug und flüchteten anschließend in Richtung Osterburker Straße.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Ca. 170 bis 175 cm groß. Junges Alter. Trugen schwarze Kapuzenpullis und dunkle Schals.

Einer der Männer trug eine Brille.

Zeugen, die auf den Überfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Illegale Spielhalle entdeckt

Mannheim-Käfertal (ots) – Ein Zeuge verständigte am Samstagmittag 09.10.2021 die Polizei wegen verdächtiger Wahrnehmungen ausgehend von einem Bürogebäude in Käfertal. Beim Eintreffen der Beamten gegen 12.15 Uhr konnten aus dem Bürogebäude auf einem Anwesen in der Reichenbachstraße laute Geräusche wahrgenommen werden. Als die Beamten die Räumlichkeiten betraten, verließen mehrere Personen eilig die Örtlichkeit.

Bei einer weiteren Nachschau konnten im hinteren Bereich des Büros zahlreiche Geldspielautomaten festgestellt werden, an denen noch insgesamt 6 Personen spielten. Keiner der Männer trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, obwohl sie sich nah beieinander aufhielten. Bei einem der Männer handelte es sich um den 42-jährigen Büroinhaber, der dort einen Reparaturbetrieb für Geldspielautomaten betreibt.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Insgesamt wurden 17 Geldspielautomaten zur weiteren Auswertung sichergestellt. Die Automaten waren dem 42-Jährigen offenbar von deren Eigentümern vorübergehend zur Reparatur überlassen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 42-Jährige in seinem Büro bereits seit mehreren Tagen ohne Erlaubnis eine Spielhalle betrieben. Zudem besteht der Verdacht, dass er die fällige Vergnügungssteuer nicht abgeführt hat. Inwiefern der Mann im Besitz einer Gewerbeerlaubnis für einen solchen Betrieb ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verstöße gegen die Abgabenordnung und das Abgabengesetz ermittelt. Weitere Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung sowie gegen das Landesglückspielgesetz und die SpielVO der Stadt Mannheim wurden ebenfalls eingeleitet. Zudem sieht er einer Strafanzeige wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels entgegen. Weiter sieht er einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die CoronaVO entgegen.

Gegen die weiteren anwesenden Personen wird wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ermittelt und diese erwartet ebenfalls ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die CoronaVO.

32-jährige Frau durch Hundebiss verletzt

Mannheim-Herzogenried (ots) – Im Stadtteil Herzogenried wurde am Sonntagnachmittag eine 32-jährige Frau durch den Biss eines Hundes leicht verletzt. Ein 21-jähriger Mann ließ gegen 15.30 Uhr seinen Hund, einen Dobermann, am Kinderspielplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße ohne Leine laufen. Dabei griff er die 32-jährige Frau an und verletzte sie durch einen Biss am Knie.

Der 21-Jährige versuchte danach mehrfach erfolglos, den Hund anzuleinen und verließ eilig die Örtlichkeit, als ein Passant die Polizei verständigt hatte. Beim Eintreffen der Beamten lag die verletzte Frau am Boden. Sie wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt.

In unmittelbarer Tatortnähe konnte ein Mobiltelefon aufgefunden werden. Diese war dem 21-Jährigen offenbar beim Anleinversuch des Hundes aus der Tasche gefallen. Über dieses konnte der 21-Jährige rasch ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Unbekannter überfällt Supermarkt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim (ots) – Ein unbekannter Täter überfiel am Freitagabend 08.01.2021 im Stadtteil Feudenheim einen Supermarkt und flüchtete mit dem Kasseninhalt. Der Unbekannte legte gegen 19.30 Uhr an der Kasse des Marktes in der Hauptstraße eine Tüte Bonbons und eine Einkaufstüte auf das Kassenband. Als die Kassenmitarbeiterin abkassieren wollte, drohte er dieser mit einer silbernen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Kassiererin flüchtete sich daraufhin, zusammen mit einer anwesenden Kollegin, ins Büro.

Der unbekannte Mann öffnete daraufhin die Kassenschublade und entnahm das darin befindliche Bargeld und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, Mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Sprach akzentfrei Deutsch, war bekleidet mit schwarzer Winterjacke und schwarzen Jogginghosen. Er trug eine schwarze Mütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Unbekannte Wohnungseinbrecher entwenden Dekorationswaffen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend 10.01.2021 gegen 18:45 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Anwesen in der Sinsheimer Straße. Aus dem Hausflur entwendeten sie Dekorationswaffen sowie einen Morgenstern, der an der Wand angebracht war. Zuvor hatten die Einbrecher die Wohnungstür aufgehebelt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hunderte Euro geschätzt.

Eine durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sofort veranlasste Fahndung blieb leider ohne Erfolg. Eine Spurensuche durch die zentrale Kriminaltechnik wurde veranlasst. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, setzen sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst, Rufnummer 0621/174-4444, in Verbindung.

8-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Rheinau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagvormittag 08.01.2021 im Stadtteil Rheinau wurde ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt. Ein 46-jähriger Mann war kurz nach 11 Uhr mit seinem Renault auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs.

In Höhe der Neuhofer Straße missachtete er das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel und erfasste das Mädchen, das bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Die 8-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den Renault-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Mannheim-Sandhofen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen 11.01.2021 wurde eine Person schwer verletzt. Ein 47-jähriger Mann war mit seinem Volvo auf der B 44 in Richtung Lampertheim unterwegs. An der Autobahnzufahrt zur A 6 in Richtung Viernheim missachtete er beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 60-jährigen Mazda-Fahrers und stieß mit ihm zusammen.

Dabei erlitt der Fahrer des Mazda schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme gereinigt und anschließend durch den Winterdienst abgestreut werden.

Gegen den 47-Jährigen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.