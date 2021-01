Brühl: Privates Treffen – 33 Personen in zwei Wohnungen angetroffen

Brühl (ots) – Am Samstagabend 09.01.2021 wurde der Polizei gegen 20.40 Uhr mitgeteilt, dass sich in einem Haus in der Bachstraße zahlreiche Personen versammelt hätten. Vor dem Haus waren zahlreiche Fahrzeuge der Besucher mit auswärtigen Kennzeichen abgestellt. Bei der Überprüfung durch 8 Polizeibeamte wurden in zwei Wohnungen im Erd- und Obergeschoss insgesamt 33 Personen angetroffen.

Weiter wurde festgestellt, dass durch mehrere Hausstände einer Großfamilie ein Treffen abgehalten wurde. Darunter befanden sich Teilnehmer aus Süddeutschland, dem Saarland und der Schweiz. Die Zusammenkunft wurde unverzüglich aufgelöst, die Personalien aller 33 anwesenden erwachsenen Personen erhoben.

Anschließend wurden Platzverweise erteilt, denen die Teilnehmer auch nachkamen. Alle Beteiligten werden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Wie sich herausstellte, hatten einige der Teilnehmer zuvor schon an einem Treffen in einem Haus in Nußloch teilgenommen.

Nußloch: Privates Treffen – 32 Personen angetroffen

(ots) – Zeugen verständigten am 09.01.2021 gegen 17.45 Uhr die Polizei, da sich eine Vielzahl an Personen in ein Einfamilienhaus in der Karl-Gehrig-Straße begeben hatten und sich darin aufhielten. Die Überprüfung durch eine Streifenbesatzung ergab, dass in dem Einfamilienhaus tatsächlich ein Treffen mehrerer Hausstände einer Großfamilie abgehalten wurde.

Die Zusammenkunft wurde unverzüglich aufgelöst, die Personalien aller 32 anwesenden erwachsenen Personen erhoben. Sie werden wegen des Verstoßes gegen die CoronaVO angezeigt. Insgesamt waren 12 Polizeibeamte zur Überprüfung eingesetzt.

Im Nachgang zu der Auflösung kam es noch zu einem Verkehrsunfall, als eine 55-jährige Teilnehmerin des Treffens bei der Abfahrt mit ihrem Mitsubishi einen parkenden Dienstwagen streifte. Am Mercedes und am Mitsubishi entstand ein Schaden von jeweils 1.500 Euro.

16 Personen feierten Geburtstagsparty entgegen der CoronaVO

Weinheim (ots) – Am Samstagabend 09.01.2021 beendete die Polizei gegen 23 Uhr eine private Veranstaltung in einer Gaststätte in der Beckstraße. Entgegen des im Rahmen der Pandemie ausdrücklich ausgesprochenen Verbotes hatten sich 16 Personen in den Räumen der Gaststätte getroffen, um gemeinsam Geburtstag zu feiern. Vorausgegangen war eine Beschwerde einer Anruferin, die sich durch das Verhalten der Feiernden gestört fühlte.

Die größtenteils alkoholisierten Gäste, die gegenüber ihrem Fehlverhalten wenig Einsicht zeigten, wollten sich zunächst der polizeilichen Kontrolle entziehen. Schließlich waren 7 Streifenwagenbesatzungen notwendig, um die Feier zu beenden und die Partygäste unter Kontrolle zu bringen.

Alle angetroffenen Personen gelangten wegen eines Verstoßes gegen die Corona-VO zur Anzeige. Außerdem erhielten sie einen Platzverweis. Gegen einen Partygast wird wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes gegen Polizeibeamte ermittelt.

Mann tritt mehrfach gegen Streifenwagen

Sinsheim (ots) – Am Sonntag 10.01.2021 gegen 07:45 Uhr trat ein 35-jähriger Mann mehrfach gegen einem vor dem Polizeirevier Sinsheim geparkten Streifenwagen und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Mann kam zuvor auf die Dienststelle, um sich bei den Beamten über private Probleme in der Nachbarschaft zu beschweren.

Nachdem ihm bei dessen Anliegen weitergeholfen wurde, verließ der 35-Jährige die Dienststelle. Kurze Zeit später konnten die Polizisten mehrere laute Schläge wahrnehmen und den Mann dabei beobachten, wie dieser gegen die Türen eines Streifenwagens trat. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde erneut zur Dienststelle verbracht.

Hier beleidigte der psychisch auffällige Mann die Beamten. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen beendet waren, konnte der Mann entlassen werden.

Sattelzug kommt aufgrund Glätte von der Fahrbahn ab

Schönau (ots) – Ein Sattelzug kam am Freitagmorgen 08.01.2021 bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der L535 bei Schönau von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Ein 60-jähriger Mann war kurz nach 09 Uhr mit seinem Sattelzug auf der L 535 von Schönau in Richtung Altneudorf unterwegs. Auf halber Strecke kam er aufgrund Winterglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Führerhaus in eine Böschung.

Durch den Auflieger des Sattelzugs wird die Fahrbahn der L535 in Richtung Schönau blockiert. Bis ca. 12.20 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der Bergungsarbeiten wurde die L535 anschließend bis ca. 13.15 Uhr voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten verzögerten sich erheblich, zunächst die Kardanwelle ausgebaut werden musste.

Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schönau vor Ort. Durch die Straßenmeisterei wurden Räum- und Streumaßnahmen durchgeführt.

Erneut reges Besucheraufkommen bei Kaiserwetter in den Höhenlagen

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg (ots) – Bei schönstem Sonnenschein zog es erneut viele Menschen in die Höhenlagen rund um Heidelberg und in den Rhein-Neckar-Kreis. Fast überall konnte ein erhöhtes Verkehrs- und Besucheraufkommen im Bereich der Naherholungsgebiete festgestellt werden. Neben der Region Königstuhl waren auch die entsprechenden Gebiete im Bereich Heidelberg-Nord (Weißer Stein, Heiligenberg) Weinheim und Sinsheim bei sonnigem Wetter und geschlossener Schneedecke, durchgängig gut besucht.

Das Polizeipräsidium Mannheim führte im Bereich des Königstuhls unter Leitung des Verkehrsdienstes Heidelberg, wie in den letzten Tagen zuvor, ein eng mit der Stadt Heidelberg abgestimmtes Verkehrskonzept durch. Gegen 09.00 Uhr wurde eine Einbahnstraßenregelung aktiviert, nachdem die ersten Parkmöglichkeiten im Bereich Posseltslust nahezu erschöpft waren. Im Bereich der Rodelwiese am Kohlhof kam es wie auch in den zurückliegenden Tagen kurzzeitig zu Verdichtungen des Besucheraufkommens im Auslauf der Wiese. Hier wurden gezielt Beamte eingesetzt, welche vor Ort Fußstreifen durchführten und die Besucher sensibilisierten. Diese reagierten überwiegend verständnisvoll und passten das Abstandsverhalten entsprechend an.

Im Bereich des Heiligenbergs in Heidelberg-Handschuhsheim war ebenfalls ein erneut großer Andrang von Besuchern festzustellen. Auch hier konnten ein geregelter Ablauf und das Freihalten der Verkehrswege gewährleistet werden.

Die am Vortag eingerichtete Wintersperre im Bereich “Weißer Stein” in der Gemeinde Dossenheim führte auch hier zu geregelten Verkehrsverhältnissen ohne wesentliche Störungen.

In den Gebieten Weinheim und Sinsheim war die Verkehrssituation durchgängig störungsfrei.

Im Bereich Heiligkreuzsteinach-Lampenhain hatten sich drei Fahrzeuge im unbefestigten Seitenstreifen der K4122 festgefahren und mussten durch hinzugerufene Abschleppdienste freigeschleppt werden.

Mit Einbruch der Dämmerung nahm der Besucherzustrom deutlich ab, wodurch auch die verkehrslenkenden Maßnahmen im Bereich Königstuhl um 16:50 Uhr aufgehoben werden konnten.

Versuchter Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Sonntag 10.01.2021 gegen 17:00 Uhr bis Montagmorgen 11.01.2021 um 04:50 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße einzubrechen. Sie versuchten durch Hebeln und massive Gewalteinwirkung die Zugangstür zu öffnen, um in das Gebäude zu gelangen. Ein Öffnen der Tür gelang ihnen jedoch nicht.

Die Eingangstür wurde durch die Hebelversuche derart beschädigt, dass sie nur mit Hilfe einer Fachfirma geöffnet werden konnte. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Einbrecher während Tat von Hausbewohner gestört – Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Am Freitagabend 08.01.2021 wurde in Schriesheim ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus von einem Zeugen bemerkt. Der Zeuge wurde kurz nach 22 Uhr durch ein lautes Geräusch an der Hauseingangstür des Anwesens am Schillerplatz aufgeschreckt und schaute aus dem Fenster.

Dabei bemerkte der Zeuge, dass sich ein Unbekannter an der Hauseingangstür zu schaffen machte und offenbar versuchte aufzubrechen. Als der Zeuge den Einbrecher ansprach, ließ dieser von der weiteren Tatausführung ab und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Der Zeuge konnte mit seinem Handy noch ein Foto des Flüchtenden machen, als er auf die Straße gelaufen war, um ihn zu verfolgen, war der Täter jedoch verschwunden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich ca. 170 cm groß. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißen Längsstreifen an den Ärmeln. Er trug einen dunkle Basecap und einen dunklen Schal über dem Gesicht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Pkw überschlagen, Fahrerin nur leicht verletzt – 10.000 Euro Schaden

Sinsheim (ots) – Eine 21-jährige Frau aus Kirchardt befuhr am 10.01.2021 um 08.45 Uhr, mit ihrem VW die K4277 aus Richtung Weiler kommend in Richtung Waldangelloch. Unmittelbar vor der Abzweigung Sinsheim-Hammerau kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der glatten Fahrbahn ab. Sie lenkte dagegen, wodurch sich der Pkw überschlug, in den linken Straßengraben geriet, wo er dann auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Die 21-Jährige wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt und eine RTW-Besatzung versorgt und anschließend vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt sie keine schweren Verletzungen.

Am VW entsteht Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Hilsbach(zwei Fahrzeuge/14 Einsatzkräfte) und die Feuerwehr aus Weiler (zwei Fahrzeuge/11 Einsatzkräfte) unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die K4277 wurde zunächst beidseitig gesperrt, konnte jedoch kurz darauf wieder frei gegeben werden.

Fahrzeug überschlagen, eine Person leicht verletzt

Wilhelmsfeld (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag 08.01.2021 in Wilhelmsfeld wurde ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt. Ein 41-jähriger Mann war mit seinem Ford auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Johann-Wilhelm-Straße unterwegs. In einer Kurve kam das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer kleinen Böschung überschlug sich das Auto und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen.

Hinzueilende Passanten befreiten die Insassen, den 41-jährige Fahrer und seine beiden Kinder, aus dem Fahrzeug. Die 12-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen und Prellungen. Das Fahrzeug musste aus der Böschung gezogen und anschließend abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Am Samstagabend 09.01.2021 verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Hildastraße und flüchtete anschließend. Gegen 22:15 Uhr befuhr er die Einbahnstraße in Richtung Rohrhofer Straße und blieb mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs am linken Außenspiegel eines geparkten Renaults hängen.

Hierdurch entstand am Renault ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Bei dem möglichen Unfallverursacher handelt es sich laut Zeugenaussagen vermutlich um den Fahrer eines grauen VW Caddy. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten – Vier Personen verletzt

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Am Sonntagnachmittag 10.01.2021 verursachte ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Diese befuhren gegen 15:30 Uhr den mittleren von 3 Fahrstreifen. Der Fahrer eines Skoda Octavia, sowie ein Audi-Fahrer mussten verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der Fahrer des dahinter befindlichen Mercedes bemerkte die Situation zu spät und fuhr dem Skoda auf, welcher auf den Audi aufgeschoben wurde.

Die 24-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers, sowie drei weitere Personen, die sich in den Fahrzeugen befanden, darunter ein 5-jähriges Kind, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die mittlere, sowie die rechte Fahrspur mussten für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt werden.

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Reilingen (ots) – Ein 31-jähriger Autofahrer kam am Freitagvormittag 08.01.2021 auf der K4255 zwischen Reilingen und Kirrlach von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem Ford auf der K4255 von Reilingen in Richtung Kirrlach unterwegs.

Kurz vor der Kreisgrenze verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben, wieder auf den Rädern, zum Stehen. Der 31-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste aus dem Graben gezogen und abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Beim Ausparken gegen Gartenzäune und Gartentor gefahren – Atemalkoholtest über 1,1 Promille

Schwetzingen (ots) – Vermutlich alkoholbedingt fuhr eine 68-jährige Autofahrerin am Sonntag 10.01.2021 gegen 14.30 Uhr in der Kleingartenanlage am Großen Krautgartenweg/Kleine Krautgärten beim Rangieren gegen zwei Gartenzäune sowie ein Gartentor stieß und anschließend wegfuhr. Dabei entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Das Auto konnte mit korrespondierenden Unfallspuren an der Halteranschrift festgestellt werden. Die Fahrerin stand unter Alkoholbeeinflussung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Da die Tatverdächtige angab, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihr auf dem Polizeirevier durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

Über Kreisverkehr gefahren und im Gebüsch gelandet – Fahrer flüchtet

Plankstadt (ots) – Der bislang unbekannte Fahrer eines Ford Focus überfuhr am Samstag 09.01.2021 gegen 23 Uhr den Kreisel K 4147/Eppelheimer Straße, beschädigte dabei das Blumenbeet und landete schließlich in einem angrenzenden Gebüsch.

Zeugen, die aufgrund der Unfallgeräusche aufmerksam geworden waren, schauten nach und sahen an der Unfallstelle einen jungen Mann. Kurze Zeit später hielt ein Taxi an der Unfallstelle und zwei weitere Männer stiegen aus. Gemeinsam versuchte man vergebens, das Auto aus dem Gebüsch zu schieben. Die Zeugen gingen nach Hause und holten ein Mobiltelefon.

Als sie kurz nach Mitternacht an die Unfallstelle zurückkehrten, waren die Männer verschwunden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Das Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

Auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und überschlagen

Sinsheim (ots) – Glück im Unglück hatte eine 21-jährige Fahrerin eines VW bei einem Unfall am Sonntag 10.01.2021 um 8.45 Uhr auf der Kreisstraße 4277 zwischen den Ortsteilen Weiler und Waldangelloch. Die Fahrerin war auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen.

Mithilfe eines Ersthelfers konnte sich die Fahrerin aus dem Auto befreien. Nach den ersten Erkenntnissen blieb die 21-Jährige unverletzt, nach der Untersuchung durch einen Notarzt wurde sie aber vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Unfall mit zwei Leichtverletzten unter Alkoholeinfluss

Hemsbach (ots) – Am Samstagmittag 09.01.2021 gegen 12:10 Uhr kam es an der Einmündung Beethovenstraße zur Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete die 56-jährige Fahrerin eines PKW Jaguar die Vorfahrt des auf der Bundesstraße 3 fahrenden PKW VW eines 53-Jährigen. Der Fahrer des VW als auch dessen 40-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Da die Beamten vor Ort Anzeichen für einen Alkoholkonsum bei der Unfallverursacherin feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein der Unfallverursacherin in Verwahrung genommen. Sie gelangt nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss, sowie der fahrlässigen Körperverletzung zur Anzeige.