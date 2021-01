Heidelberg : Die Polizei-News

Fußgänger mit Spiegel gestreift und anschließend geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Von einem bislang unbekannten Autofahrer wurde ein 58-jähriger Fußgänger am Sonntag 10.01.2021 um 14.40 Uhr in der Lauerstraße durch eine “Kopfnuss” verletzt. Das Opfer lief mit einem 57-jährigen Begleiter in Richtung Große Mantelgasse. Dabei wurde er von einem entgegenkommenden Autofahrer, der entgegen der Einbahnstraße fuhr, mit dem Außenspiegel an der Hand gestreift, worauf dieser einklappte. Der Fahrer stoppte einige Meter später und stieg aus.

Nachdem er sich drohend vor dem Fußgänger aufbaute, versetzte er ihm unvermittelt eine Kopfnuss ins Gesicht. Anschließend stieg der Täter in sein Auto und fuhr davon. Während des Vorfalls wurde der Begleiter durch eine weitere Person aus dem Auto heraus heftig beleidigt. Der Verletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Beschreibung:

Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen Mercedes mit HD-Kennzeichen. Der Fahrer war ca. 170 cm groß, Alter Mitte 20, er trug eine dunkle Lederjacke und blaue Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Diebstahl von Auslagen eines Supermarktes – Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Samstagnachmittag 09.01.2021 kam es kurz vor 17:00 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Supermarktes in der Eppelheimer Straße in Heidelberg. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie mehrere Personen Auslagen im Außenbereich des Supermarktes in zwei Fahrzeuge einluden und informierte einen Mitarbeiter des Ladengeschäftes.

Als dieser die Personen zur Rede stellen wollte, fuhren diese bereits los. Der Mitarbeiter stellte sich vor eines der Fahrzeuge. Der Fahrer ließ sich jedoch hiervon nicht aufhalten. Er fuhr mehrmals leicht gegen den Mitarbeiter und überrollte dessen Fuß, nachdem dieser zur Seite gewichen war. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden PKW mit HD-Zulassung, führte zunächst nicht zum Erfolg.

Einer der geflüchteten Täter wird wie folgt beschrieben:

30-35 Jahre alt, dunkle kurze Haare sowie dunkle Oberbekleidung. Dieser soll zunächst in Begleitung einer blonden Frau und eines Kleinkindes gewesen sein, welche den Parkplatz jedoch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß verlassen habe.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter 0621/174-1700 zu melden.

Verdacht der Hehlerei

Heidelberg-Südstadt (ots) – Weil er ein Fahrzeug führte, das als gestohlen gemeldet war, wurde ein 22-Jähriger am Sonntagmorgen 10.01.2021 gegen 0:30 Uhr in der Speyerer Straße einer Polizeikontrolle unterzogen. Gegenüber den Polizeibeamten hatte dieser angegeben, die Mercedes A-Klasse wenige Tage zuvor käuflich erworben zu haben. Den Nachweis über den Autokauf konnte er nicht führen.

Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt, der junge Mann zum Polizeirevier Mitte gebracht. Nachdem alle erforderlichen Maßnahmen veranlasst und der Verdächtige erkennungsdienstlich behandelt worden war, wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Darüber hinaus erhielten der 22-Jährige sowie die drei Personen, die ihn bei der nächtlichen Fahrt begleiteten, eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die CoronaVO. Sie hielten sich alle ohne triftigen Grund entgegen der Ausgangsbeschränkungen in der Öffentlichkeit auf.

Unbekannte Täter brechen in Schule ein – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntagnachmittag 10.01.2021 gegen 16 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule im Wieblinger Weg ein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang es ihnen dann aber zwei Fenster im Erdgeschoss einzutreten. So gelangten sie zwar in das Gebäude, jedoch waren alle Zimmertüren abgeschlossen. Auch durch Hebelversuche gelang den Tätern das Öffnen der Türen nicht.

Ein Bewegungsmelder im Treppenhaus löste schließlich Alarm aus. Die Täter flüchteten vermutlich durch die zuvor aufgetretenen Fenster vom Tatort, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Unfall verursacht und zunächst vom Unfallort entfernt

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Nach einem Unfall am frühen Freitagnachmittag 08.01.2021 im Stadtteil Emmertsgrund haben sich der Unfallverursacher und dessen Beifahrer zunächst von der Unfallstelle entfernt. Der zunächst unbekannte Unfallverursacher war gegen 13.15 Uhr mit seinem Peugeot auf der Straße “Am Götzenberg” in Richtung der Straße “Im Emmertsgrund” unterwegs.

In einer Rechtskurve kam dieser, nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Volvo-Fahrer zusammen. Dabei erlitt der 62-Jährige leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstanden.

Nach dem Zusammenstoß stiegen der Fahrer und Beifahrer des Peugeot aus und verließen einfach die Örtlichkeit. Während der Beifahrer des Peugeot wenig später wieder an der Unfallstelle erschien, kehrte der Fahrer erst später wieder zur Unfallstelle zurück. Dem 73-jährigen Fahrer des Peugeot fiel es trotz Krücke schwer, zu laufen und er machte einen unsicheren Eindruck.

Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle zur Prüfung der Fahrtüchtigkeit des 73-Jährigen.