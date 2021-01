Einbruch in Gartenlaube und mehrere versuchte Einbrüche

Speyer/Dudenhofen (ots) – Zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Zwölfmannsgarten Dudenhofen kam es in der Nacht des zurückliegenden Donnerstags auf Freitag. Hierbei entwendeten unbekannte Täter einen Akkuschrauber im Wert von ca. 50 EUR.

Hebelspuren an der Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Pfaugasse stellte eine Bewohnerin fest. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 300 EUR. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht. Der Tatzeitraum wird auf den 02.01.05.01.2021 eingegrenzt.

Ebenfalls Aufbruchspuren stellte der Geschäftsführer eines italienischen Restaurants in der Korngasse am 09.01 an zwei Flügeltüren fest. Unbekannte versuchten vergeblich, diese aufzuhebeln. An den Türen entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen werden.

Farbschmierereien – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 11.02.2021 gegen 23-03 Uhr) beschmierten Unbekannte den an der Stadthalle Speyer (Obere Langgasse) aufgestellten Bauzaun mit Farbe.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 450 Euro.

Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Personen an der Stadthalle gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Speyer (ots) – 08.01.-09.01.2021 – Auch am Freitag und Samstag führe die Polizei Speyer Fahrrad- und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Bei morgendlichen Fahrradkontrollen in der Theodor-Heuss-Straße war das Fahrradfahreraufkommen zwischen 07:45-08:15 Uhr eher gering. Bei 15 die Kontrollstelle passierenden Radfahrern konnten zwei Verstöße gegen die Radwegbenutzungspflicht festgestellt und verwarnt werden.

Bei Verkehrskontrollen am Samstag im Stadtgebiet und den Umlandgemeinden stellte die Polizei zwischen 08:30-12:30 Uhr zwei Gurt- und zwei Handyverstöße fest. Gegen die Verantwortlichen wurden Verwarnungs-/ Ordnungswidrigkeiten-verfahren eingeleitet.

Zudem wurde ein Verkehrsteilnehmer für das Nichtmitführen seines Führerscheins verwarnt und ein Mängelbericht ausgestellt.