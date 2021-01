Darmstadt

Polizeibeamte stellen 970 Gramm Marihuana in Flüchtlingsunterkunft sicher

Darmstadt (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz haben Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südhessen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag (8.1.) die Wohnräume von zwei 38 und 50 Jahre alten Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Otto-Röhm-Straße durchsucht.

Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes stellten die Zivilbeamten dabei geringe Mengen Marihuana in der Unterkunft des 38-Jährigen sowie 970 Gramm Marihuana und eine Feinwaage in dem Zimmer seines 50-jährigen Nachbarn, der vor Ort nicht angetroffen werden konnte sicher.

Beide Männer werden sich strafrechtlich verantworten müssen.

Die Ermittlungen, geführt von der Darmstädter Kriminalpolizei (K34) dauern derzeit an.

31- Jähriger mit 1,51 Promille am Steuer gestoppt

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (10.1.) endete die Fahrt eines 31 Jahre alten Mannes aus Groß-Zimmern auf der Polizeiwache mit einer Blutprobenentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens. Gegen 00.15 Uhr hatten Polizeibeamte des 1.Reviers den Mann in seinem Auto fahrend am Schlossgraben gestoppt und kontrolliert.

Dabei stellten sie fest, dass der Angehaltene unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein Atemalkoholtest mit 1,51 Promille im Ergebnis zeigte. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen und wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Zeugen nach 3 Einbrüchen in der Innenstadt gesucht

Darmstadt (ots) – Nach drei Einbrüchen im Laufe des Sonntags (10.01.) hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem bislang noch unbekannten Täter. Am frühen Abend hatte es der Kriminelle nach derzeitigen Erkenntnissen auf 3 Mehrfamilienhäuser abgesehen.

Gegen 18 Uhr überraschte die Bewohnerin einer Wohnung in der Heidelberger Straße einen unbekannten Eindringling, der über die aufgehebelte Balkontür in das Anwesen eingestiegen war. Der Täter, der dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze trug, suchte ohne Beute umgehend in Richtung Felsingstraße das Weite.

Um 19 Uhr versuchte der vermutlich gleiche Einbrecher die Balkontür einer Wohnung im Donnersbergring aufzuhebeln. Dies bemerkte jedoch ein anwesender Bewohner, weshalb der Unbekannte die Flucht ergriff.

Laut Zeugenaussage war er zwischen 30-40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte eine schmale Statur sowie kurzrasierte Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelroten Jogginghose und schwarzer Oberbekleidung.

Ebenfalls durch die gewaltsam geöffnete Balkontür verschaffte sich ein Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Heinrichstraße. Zeugen bemerkten die Spuren des Einbruchs gegen 20 Uhr und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reichte jedoch bis 16.30 Uhr zurück. Bei der Suche nach Wertgegenständen wurde unter anderem ein Laptop, ein Smartphone sowie Haustür- und Autoschlüssel entwendet.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat in allen Fällen Strafanzeige erstattet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Verkehrskontrolle – Polizisten stellen Drogen und Bargeld sicher

Darmstadt (ots) – Die Fahrt eines 29-Jährigen endete am Sonntag 10.1.2021 in der Frankfurter Straße mit seiner vorläufigen Festnahme sowie der Durchsuchung seiner Wohnung, bei der die Ordnungshüter des 1. Polizeireviers unter anderem Drogen und Bargeld sicherstellten. Weil der Darmstädter während der Fahrt in seinem Auto telefonierte, hatte er die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen.

Die Polizisten stoppten und kontrollierten den Mann gegen 14.45 Uhr in der Frankfurter Straße. Beim Öffnen des Autos schlug den Polizisten unmittelbar Marihuanageruch entgegen. Dieser Umstand zog die Durchsuchung seines Autos nach sich. Hierbei stießen die Polizisten auf rund 40 Gramm Marihuana sowie 20 Tabletten Ecstasy. Der Darmstädter wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und mit Beschluss des Amtsgerichts wurde anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht.

Dabei wurden die Beamten von einem Diensthund unterstützt. Mit Erfolg. In den Wohnräumen des Mannes stießen die Ordnungshüter auf weitere rund 16 Gramm Marihuana und 19 Gramm einer Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamine handelt, sowie Bargeld in Höhe von 755 Euro.

Weiter konnte bei dem Beschuldigten im Zuge der Ermittlungen zudem eine Attrappe eines Sturmgewehres und eine Machete sichergestellt werden. Der 29-Jährige, der nach der Maßnahme wieder entlassen wurde, wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Kleingartenanlage von ungebetenen Gästen heimgesucht

Darmstadt (ots) – Die Spuren ungebetener Besucher sind am Samstagnachmittag (9.1.) auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Rosenhöhweg entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Samstag (2.1.) zurück, in welchem sich die noch unbekannten Täter Zugang zu mindestens 3 Gartenhütten verschafft und dort nach Beute gesucht hatten.

Ob und in welchem Umfang die Kriminellen fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten der Ermittlungsgruppe-City für alles

Sachdienliche zu erreichen.

Einbruch in Fachklinik

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (8.1.) und Samstag (9.1.) haben Einbrecher die Büroräume einer Fachklinik im Birkenweg heimgesucht und unter anderem Bargeld erbeutet. Die Täter schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zutritt zu den Räumen.

Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und wurden fündig. Mit Geld im Wert von rund 200 Euro sowie einer noch nicht bezifferten Menge Arzneimittel traten sie die Flucht an. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mindestens 7.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe- City ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Holzbau gerät in Brand – Mehrere Tausend Euro Sachschaden

Darmstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen (11.1.) geriet aus noch nicht bekannter Ursache ein Holzhaus im Olbrichtweg, am Osthang der Mathildenhöhe in Brand. Gegen 03.45 Uhr hatten Zeugen die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Die hinzueilende Berufsfeuerwehr der Stadt Darmstadt löschte das in Flammen stehende Holzkonstrukt. Infolge der Hitzeentwicklung wurde ein nahe stehender Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro belaufen. Ersten Erkenntnissen zufolge kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Weil es wenige Minuten später zudem zu dem Brand von Ästen eines auf einem Sammelplatz am Washingtonplatz abgelegten Tannenbaums kam, hier die Flammen aber selbstständig erloschen, wird geprüft, ob ein möglicher Zusammenhang besteht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat diesbezüglich die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Auto überschlägt sich

Groß-Umstadt (ots) – Am Samstag 09.01.2021 ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45, bei dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im angrenzenden Grünstreifen liegen blieb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 20-Jährige aus Bad König die Bundesstraße 45 von Groß-Umstadt kommend in Richtung Höchst im Odenwald.

Zwischen dem Abzweig Heubach und dem Abzweig Zipfen kam die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich die 20-Jährige selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Fahrzeugbrand verhindert werden.

Neben der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst und Notarzt eingesetzt.

Die Autofahrerin kam zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Fahrbahn war im Rahmen der Maßnahmen vor Ort zeitweise gesperrt.

Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß – Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 3114 am Montagnachmittag (11.01.) wurden drei Personen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger gegen 15.10 Uhr auf dem Weg von Dieburg in Richtung Groß-Zimmern und wollte an der Einmündung auf die Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Aschaffenburg abbiegen. Hierbei kollidierte er frontal mit dem Fahrzeug einer 56-Jährigen, die aus Groß-Zimmern kam und in Richtung Dieburg unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde sein Wagen auf ein auf der Abfahrt wartendes Auto geschoben. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der 19 Jahre alte Autofahrer aus Mömlingen sowie die 56 Jahre alte Fahrerin und ihre 26-jährige Beifahrerin, die beide aus Groß-Zimmern kommen, Verletzungen zu.

Sie kamen durch verständigte Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro anzunehmen. Es kam wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Neben den Rettungswagen war auch ein Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0

bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Verkehrsunfallflucht in der Rheingaustraße – Zeugenaufruf

Dieburg (ots) – Am Samstag 09.01.2021 kam es zwischen 09-09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheingaustraße in Dieburg. Dabei wurde ein geparktes weißes Fahrzeug auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Das unfallverursachende Fahrzeug müsste im Bereich vorn rechts beschädigt sein, insbesondere wurde hier der Spiegel in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Grauer Audi mehrfach beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Nachdem ein grauer Audi im Hans-Steinmetz-Ring erneut beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die aktuellen Beschädigungen in der Nacht zum Dienstag, den 29. Dezember, entstanden. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Montagmorgen (11.1.) gemeldet.

Anfang Oktober wurde der graue Wagen von Vandalen erstmalig beschädigt. Diese hinterließen offenbar mit einem unbekannten Gegenstand Kratzer auf dem Audi. Auch ein schwarzer Toyota in der Konrad-Zuse-Straße geriet Mitte Dezember in das Visier der Kriminellen. Ob die Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg nach Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder zu den Beschädigungen sachdienliche Hinweise geben können.

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Betrunkener Paketzusteller in Schlangenlinien unterwegs – Polizei sucht Geschädigte

Rüsselsheim-Raunheim (ots) – Einen 48-jährigen, betrunkenen Paketzusteller, der mit seinem Transporter ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war, stoppten Polizeibeamte am Samstagabend 09.01.2021 gegen 21.30 Uhr, in der Kelsterbacher Straße in Raunheim.

Mit zwei Autofahrern kollidierte der 48-Jährige im Bereich des Haßlocher Kreisels sowie in Höhe der Kreuzung Rugbyring/Berliner Straße in Rüsselsheim zuvor beinahe und missachtete auf seiner Fahrt laut Zeugen zudem eine rote Ampel. Auf dem Rugbyring, zwischen der “Berliner Straße” und “Am Sommerdamm”, touchierte der Transporterfahrer laut Zeugen möglicherweise einen schwarzen BMW, welcher am Fahrbahnrand geparkt war.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,5 Promille bei dem 48-Jährigen an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Beamten suchen nun nach der Fahrerin eines roten Smart mit MTK – Kennzeichen, die auf dem Rugbyring in Richtung Flörsheim unterwegs war und von dem Transporter ebenfalls gefährdet wurde. Zudem suchen die Beamten den möglicherweise an der linken Fahrzeugseite beschädigten schwarzen BMW.

Die beiden und eventuell weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Gut gesicherte Tür verhindert Einbruch

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Gescheitert ist ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag 10.01.2021 gegen 3.00 Uhr, mit einem Einbruchsversuch in eine Pizzeria in der Darmstädter Landstraße. Eine mit mehreren Riegeln versehene Eisentür war für den Kriminellen unüberwindbar. Er hinterließ allerdings einen Schaden von über 1.000 Euro.

Der verhinderte Einbrecher ist 1,70-1,80 Meter groß.

Er trug eine Mütze, Schal, Lederjacke sowie eine khakifarbene Hose.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Zwei Autofahrer berauscht am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwei berauschte Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf im Laufe des Sonntags im Stadtgebiet (10.01.).

Zunächst kontrollierten die Ordungshüter gegen 12.00 Uhr auf der Bundesstraße 486 einen 23 Jahre alten Wagenlenker. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Ähnlich erging es gegen 21.45 Uhr einem 19-jährigen Autofahrer “An den Nußbäumen”.

Auch bei ihm reagierte ein Test auf die Droge.

Die beiden jungen Männer wurden jeweils vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Pepperoniwurst, Salami und Schinken bei Einbruch in Pizzeria erbeutet

Bischofsheim (ots) – Eine Pizzeria in der Ulmenstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (10.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst die Gaststättentür auf, um sich Zugang in das Lokal zu verschaffen.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend neben rund 100 Euro Bargeld auch Pepperoniwurst, Salami und Schinken mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Unfall mit Fahrerflucht

Groß-Gerau (ots) – Ein 76-jähriger Mann aus Groß-Gerau parkte sein Fahrzeug, einen weißen Citroen in der Straße “Römerhof” in Höhe der Luise-Büchner-Schule. In der Zeit von Donnerstag 07.01.2021 nach 00:10 Uhr bis Freitag 08.01.2021 gegen 11:00 Uhr fuhr ein anderer PKW offensichtlich von den dort befindlichen Parkplätzen rückwärts und beschädigte hierbei den Citroen nicht unerheblich, Schaden ca. 3.000 EUR.

Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges hinterließ zwar eine Benachrichtigung am Fahrzeug des Geschädigten, jedoch waren die Angaben unvollständig, weshalb nun die Groß-Gerauer Polizei die Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort aufgenommen hat.

Zeugen des Vorfalles, wie auch der Fahrer des Verursacherfahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 – 1750 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Einbruch im Feuerwehrgerätehaus

Mörlenbach-Vöckelsbach (ots) – Einen Gesamtschaden von etwa 1.600 Euro haben Kriminelle verursacht, nachdem sie zwischen letztem Mittwoch (6.1.), 18 Uhr und Montagmorgen (11.1) 8.35 Uhr in das Feuerwehrgerätehaus in Vöckelsbach eingebrochen sind. Aus dem Gerätehaus in der Götzensteinstraße fehlt nach derzeitigem Stand der blaue Boschkoffer samt Akkuschrauber.

Für den Einbruch wurde die Eingangstür aufgebrochen. Wer hat was beobachtet? Wer kann den Ermittlern in Heppenheim (DEG) Hinweise zu dem Fall geben? Telefon: 06252/706-0.

Einbrecher nehmen Corona-Schnelltests mit

Lampertheim (ots) – Neben Fingerschmuck griffen Einbrecherin einem Haus in der Balthasar-Neumann-Straße auch nach 10 Packungen Corona-Schnelltests. Der Gesamtschaden ist über 1000 Euro hoch. Der Einbruchsdiebstahl wurde zwischen Freitagnachmittag (8.1.), 16 Uhr und Sonntagmorgen (10.1.), 9 Uhr in einem Einfamilienhaus mit integrierten Räumen einer Pflegestelle verübt.

Nach ersten Ermittlungen sind die Täter über die Terrassentür ins Haus eingedrungen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Geldkassette aus Pizzeria gestohlen

Heppenheim (ots) – Eine Geldkassette mit etwa 400 Euro sind aus einer Pizzeria in der Kalterer Straße gestohlen worden. Die Diebe nutzten die Nachtzeit zum Montag (10.1-11.1), um über ein Fenster ins Geschäft gelangen zu können. Von der Straßenseite aus kletterten sie in die Pizzeria und suchten offensichtlich nach Wertsachen.

Wer den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter

der 06252 / 706-0 an die Polizei (DEG) in Heppenheim.

Drogen aus dem Autofenster geworfen

Lorsch (ots) – Einen 21-jährigen Autofahrer beabsichtigten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (08.01.) in der Sigehardstraße zu kontrollieren. Als die Streife den Mann stoppen will, gibt er Gas. Auf der Flucht wirft er ein Päckchen aus dem Fenster und wird schließlich am Schwimmbadparkplatz genauer unter die Lupe genommen.

Das Päckchen wurde an der Fluchtstrecke aufgefunden. Darin befanden sich circa 50 Gramm Marihuana. Die Droge wurde von der Polizei beschlagnahmt. Weil die Polizisten zudem den Verdacht hegten, dass der Wagenlenker unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm, wurde er vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Reichelsheim/Erbach (ots) – Am Freitagabend 08.01.2021 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Reichelsheimer die B 47/38 von Beerfurth in Richtung Reichelsheim. Aus bislang unbekannten Gründen kam er rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und stürzte mit seinem blauen Ford in den Graben, wo er durch Zufall von der Streife, kurz nach der Kollision entdeckt wurde. Der 28-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch stellte sich bei der weiteren Unfallaufnahme heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Am gleichen Abend fuhr ein 52-jähriger Golffahrer aus Erbach gegen 23:50 Uhr gegen eine Mauer in der Dreiseetalstraße. Die genauen Umstände zum Unfallhergang werden noch ermittelt.

Der Unfallverursacher zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Auch hier war der Fahrzeugführer alkoholisiert und musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Die Dreiseetalstraße war für die Dauer des Abschleppens des Unfallwagens und des Abbindens der Betriebsstoffe durch die Freiwillige Feuerwehr für etwa eine Stunde gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Führerscheine beider Fahrzeugführer wurden sichergestellt, des Weiteren müssen sie sich wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss rechtlich verantworten.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots) – Am Montag 11.01.2021 gegen 15:30 Uhr, ereignete sich an der Einfahrt zu einem Einkaufs-, bzw. Baumarkt in der Walter-Rathenau-Allee in Michelstadt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein silberner Kleinwagen streifte dort einen auf den Parkplatz einfahrenden blauen Toyota. Der Führer des Toyota hielt vor Ort an, wohingegen der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Kleinwagens, eventuell ein Mitsubishi Colt, auf der Walter-Rathenau-Allee, in Richtung Steinbach davonfuhr. An dem Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach,

Tel. 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

