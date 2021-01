Friedberg: Die Polizei-News

“Drifter” verwüsten Start- und Landebahn von Flugplatz

Gedern (ots) – Das winterliche Wetter lockte offenbar am Wochenende Liebhaber des “Driftens” auf das Gelände Am Flugplatz. Zwischen Samstag 9.1.2021 gegen 12 Uhr und Sonntag 10.1.2021 gegen 11 Uhr, nutzten Unbekannte die Start- und Landbahn des Segelflugplatzes für Übungen mit Fahrzeugen.

Dabei hinterließen sie auf dem Rasen tiefe Spuren und verwüsteten die üblicherweise von den Fliegern genutzten Flächen. Die Wiederherstellung des ebenen Zustandes wird mehrere Tausend Euro kosten. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können.

Mit PKW Treppenanlage hinunter gefahren

Büdingen (ots) – Beschädigte Treppenstufen hinterließ ein Unfallflüchtiger am Sonntag 10.1.2021 gegen 19.10 Uhr an der Ostpreußenstraße/Am Ziegelberg. Offenbar verwechselte der Unfallfahrer auf seinem Weg über den Feldweg “Am Ziegelberg” in Richtung Düdelsheim die Treppenanlage mit einer Straße, als er nach links einbog. Er fuhr die Treppe hinab und richtete an den Stufen einen Schaden von ca. 3.000 Euro an.

Ohne sich für seinen Fehler zu verantworten flüchtete der bislang Unbekannte von der Unfallstelle. Dabei entstand offenbar auch am PKW Schaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Promille von der Fahrbahn abgekommen

Florstadt: Zwischen Bönstadt und Stammheim kam am Sonntag 10.01.2021 ein Suzuki nach rechts von der Fahrbahn ab. Gegen 18.20 Uhr kam der PKW im Graben zum Stehen. Der 64-Jährige Fahrer verletzte sich leicht. Passanten halfen ihm dabei, sich aus dem Auto zu befreien. Der Wetterauer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille.

Neben einem Schaden am Suzuki in Höhe von ca. 3.000 Euro, überfuhr der PKW beim Unfall auch zwei Leitpfosten und Schild. Der Gesamtschaden beläuft sich daher auf etwa 4.200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Roten Tiguan angefahren und geflüchtet

Wölfersheim: Im Vorbeifahren an einem VW kam es auf dem Parkplatz eines Gesundheitsforums in der Biedrichstraße bereits am Montag den 28.12.2020 zu einem Unfall. Zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr kam es zum Zusammenstoß an der linken Fahrzeugseite des geparkten Tiguan, bei dem ein Schaden an Türgriff und Kratzer und Dellen an der hinteren Tür zurückblieben.

Der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle und hinterließ den Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg,

Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Folgenschwerer Verkehrsunfall in Kirch-Göns

Friedberg (ots) – Am Samstagnacht 09.01.2021 kam es im Butzbacher Stadtteil Kirch-Göns zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit mehreren, teils schwer verletzten Personen. Ein mit 4 jungen Personen besetzter PKW Opel Corsa kam in der Bahnhofstraße vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit zunächst ins Schleudern. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen eine Begrenzungsmauer. Hier kam das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stehen.

Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Nieder-Weisel sowie seine aus Butzbach stammende 15-jährige Beifahrerin erlitten schwere bis schwerste Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen in das Uniklinikum Gießen verbracht werden. Das Unfallfahrzeug wurde völlig zerstört. An der Begrenzungsmauer entstand erheblicher Sachschaden.

Die zwei zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeugfond sitzenden Personen konnten sich aus dem Autowrack befreien und entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort.

Da aufgrund der Gesamtsituation nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die flüchtigen Mitfahrer bei dem Unfall schwere Verletzungen davongetragen haben und sich möglicherweise dadurch in hilfloser Lage befanden, wurde der Unfallort unter Zuhilfenahme von Wärmebildkameras weiträumig abgesucht. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Absuche verlief jedoch ohne Erfolg.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen und mit entwendeten Kennzeichen versehen war. Da der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Gartenhütte aufgebrochen

Butzbach: Eine Laube in der Gartenkolonie im Tulpenweg suchten Einbrecher zu Beginn des neuen Jahres heim. Zwischen Samstag dem 2.1. und Freitag dem 8.1. hebelten die Langfinger die Türen der Hütte auf und richteten dabei einen Schaden von ca. 200 Euro an. Die Diebe nahmen einen 27-Zoll-Monitor im Wert von etwa 100 Euro als Beute mit. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und bittet um Hinweise auf Tat und Täter.

Zusammenstoß an abknickender Vorfahrstraße

Friedberg: 8.500 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag (9.1.) gegen 9.50 Uhr in Dorheim zutrug. Zur Kollision in der Wetteraustraße kam es offenbar, nachdem der 31-jährige Fahrer eines grauen VW Golf an der abknickenden Vorfahrstraße mit dem Skoda einer 81-Jährigen zusammenstieß.

Die Seniorin und der Fahrer des Golf erlitten beim Unfall leichte Verletzungen.

Der ebenfalls 81-jährige Beifahrer im Skoda blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher kamen über das Dach

Friedberg: In ein Büro in der Dieselstraße drangen Einbrecher in der Nacht von Freitag (8.1.) auf Samstag (9.1.) ein. Nachdem die Täter das Flachdach erklommen, brachen sie das Dach auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ohne Diebesgut verließen sie das Gebäude offenbar auf gleichem Weg. Zurück blieb Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Reichelsheim: In der Weckesheimer Straße in Beienheim kam es am Samstag (9.1.) zum Zusammenstoß zweier PKW. Gegen 22.40 Uhr übersah die 23-jährige Fahrerin eines BMW beim Einbiegen in aus der Berliner Straße offenbar einen Verkehrsteilnehmer, der die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße aus Richtung Weckesheim befuhr.

Beim Zusammenstoß erlitt der 35-jährige Fahrer eines VW Golf Verletzungen, die eine Abklärung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Fahrerin des BMW und ihre 16- und 18-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro.

Zur Bergung des Verletzten aus dem Golf rückte die Feuerwehr an.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

