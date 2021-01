Sachbeschädigung und Diebstahl in Bank

Fritzlar (ots) – Freitag, 08.01.2021 bis Samstag, 09.01.2021, 09:20 Uhr – In einer Bank in der Kasseler Straße begingen unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen und stahlen einen kleinen Fernseher. Die Täter begaben sich in den frei zugänglichen Foyer- und Geldautomatenbereich der Bank. Hier zerstörten sie zwei Unterschriften-Tablets, rissen im Wartebereich einen Fernseher sowie mehrere Lautsprecherboxen von den Wänden.

Die Lautsprecherboxen wurden anschließend komplett zerstört. Einen kleineren Fernseher aus dem Wartebereich demontierten sie ebenfalls und stahlen diesen anschließend. Einen öffentlichen Defibrillator, welcher sich in einem Aufbewahrungsschrank im Foyer der Bank befand, entnahmen die Täter ebenfalls. Dieser wurde im nahegelegenen Allee-Park wieder aufgefunden.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 3.000 Euro, der Wert des entwendeten Fernsehers 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt – Alarmanlage vertreibt Täter

Schrecksbach (ots) – Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 11.01.2021, 01:05 Uhr Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro verursachten mindestens zwei unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße.

Von einem Zeugen wurden zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, wie sie sich an einer Scheibe des Eingangsbereichs zu schaffen machten. Hierbei lösten die beiden Männer die Alarmanlage des Marktes aus. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

