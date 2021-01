Polizeieinsatz wegen eines mit Messer bewaffneten Mannes

Frankfurt-Gallus (ots)-(ne) – Montagmorgen 11.01.2021 um 8:00 Uhr kam es an einem Döner-Imbiss in der Schwalbacher Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 27-jähriger Mann konnte festgenommen werden. Zeugen hatten den 27-Jährigen vor dem Döner Imbiss gesehen. Entgegen erster Informationen hielt sich der Verdächtige nicht in dem Geschäft auf.

Vor der Tür hatte der Mann ein Gespräch mit dem Besitzer des Imbisses geführt, in dessen Verlauf er zunehmend lauter wurde und schließlich herumschrie. Darüber hinaus hielt er ein Messer in seiner Hand.

Zeugen alarmierten die Polizei. Vorsorglich wurden auch Spezialkräfte zum Einsatz gebracht. In einer günstigen Gelegenheit konnte der 27-Jährige schließlich festgenommen werden. Aufgrund seines Allgemeinzustandes kam er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste der Bereich abgesperrt werden. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Verkehrskontrollen – Fahrschullehrer unter Drogeneinfluss

Frankfurt-Eckenheim/Rödelheim (ots)-(hol) – Auch an diesem Wochenende führte die Frankfurter Polizei tagsüber Verkehrskontrollen durch. Dabei stellte sie 4 unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer fest. Bei einem handelt es sich um einen Fahrschullehrer.

Sowohl am Freitag 08.01.2021 als auch am Samstag 09.01.2021 richtete die Polizei in den Stadtteilen Eckenheim und Rödelheim stationäre Kontrollstellen im Straßenverkehr ein. Die Verkehrskontrollen fanden alle tagsüber zwischen 12-16 Uhr statt und umfassten mehr als 40 Fahrzeuge und knapp 30 Personen.

Die Bilanz: Neben einigen festgestellten Ordnungswidrigkeiten zog die Polizei vier Autofahrer aus dem Verkehr, die im Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Bei allen wurden entsprechende körperliche Anzeichen festgestellt und die anschließend durchgeführten Drogentests erhärteten den Verdacht. Es folgten Blutentnahmen bei allen Vieren. Besonders pikant ist dabei, dass einer dieser Autofahrer in einem Fahrschulauto (ohne Fahrschüler) unterwegs war und eigenen Angaben zu Folge Fahrschullehrer ist.

Die Polizei warnt eindringlich davor, unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilzunehmen. Damit gefährdet der-/diejenige sich selbst und andere.

Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(wie) Am frühen Samstagabend 09.01.2021 bewies eine Polizeistreife einen guten Riecher, als sie 3 junge Männer in der Mahräckerstraße bemerkte. Auch die Männer sahen die Polizeistreife, trennten sich augenblicklich voneinander und schlenderten auffällig in unterschiedliche Richtungen davon. Zwei konnten daraufhin angehalten und kontrolliert werden, der Dritte entkam unerkannt.

Während der Kontrolle erkannten die Polizeibeamten dann auch den Grund dafür, weshalb sich die Männer von ihnen entfernen wollten. Ein 23-jähriger Frankfurter roch deutlich nach Marihuana.

Die Durchsuchung des Verdächtigen bestätigte dann, was bereits in der Luft lag.

Der 23-Jährige hatte 9,18 Gramm Marihuana und 8,25 Gramm Haschisch bei sich.

Der Begleiter war unbeteiligt und konnte noch vor Ort entlassen werden.

Eine spätere Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung des 23-Jährigen förderte noch einmal

103,48 Gramm Marihuana und 40,7 Gramm Haschisch zu Tage.

Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln. Auch er konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dreiste Trickdiebe entwenden Schmuck aus Wohnung

Frankfurt (ots)-(em) – Am Samstag 09.01.2021 haben sich Trickdiebe unter einem Vorwand Zugang zu der Wohnung einer 76-jährigen Frau verschafft und dort ihren Schmuck entwendet. Gegen 13.00 Uhr klingelte es bei einer 76-jährigen, in der Homburger Landstraße wohnhaften Frau an der Tür. Über die Sprechanlage gab eine unbekannte Frau an, dass sie für einen Nachbarn etwas abgeben wolle.

Die 76-Jährige öffnete daraufhin die Tür. Die Unbekannte begab sich zu ihrer Wohnungstür, wo sie nach einer Tüte fragte. Hilfsbereit suchte die Frau in ihrer Küche nach einer Tüte.

Die Unbekannte folgte ihr dorthin und “präsentierte” ihr plötzlich fast direkt vor ihrem Gesicht eine Decke, so dass sie nichts mehr sehen konnte. Zeitgleich schlich mutmaßlich eine weitere Person in die Wohnung und entwendete Schmuck in Höhe von mehrere tausend Euro.

Der 76-jährigen Frau kam das Treiben mit der Decke seltsam vor, drückte diese herunter und verwies die Täterin der Wohnung. Im Nachgang bemerkte sie das Fehlen ihres Schmuckes und alarmierte die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen Taschendieb fest

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstag 09.01.2021 einen 58-jährigen wohnsitzlosen kroatischen Staatsangehörigen festgenommen, der gegen 14 Uhr einer 30-jährigen Reisenden am Gleis 7 die Handtasche entwendet hatte. In einem unbeobachteten Moment hatte er die Handtasche in seinem mitgeführten Rucksack verstaut, um dann unerkannt den Bahnsteig zu verlassen.

Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der Täter letztlich erkannt und gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof festgenommen werden. Die von ihm gestohlene Handtasche, in der sich 200 Euro in bar, ein hochwertiges Tablet und ein Handy befand, konnte wenig später in seinem Hotelzimmer gefunden und sichergestellt werden.

Im Laufe der Ermittlungen, konnten ihm zwei weitere Diebstähle, die im Dezember 2020 im Hauptbahnhof verübt wurden, zugeordnet werden. Nach Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, wurde der Täter am Sonntag 10.01.2021 dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Haft genommen.

24-Jähriger nach Einbruch in Supermarkt festgenommen

Frankfurt (ots)-(dr) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 11.01.2021 nahmen Beamte des 8. Polizeireviers einen 24-jährigen Einbrecher fest, der es auf die Zigaretten eines Lebensmittelgeschäftes im Stadtteil Sachsenhausen abgesehen hatte.

Zeugen beobachteten den späteren Beschuldigten, wie dieser zur untypischen Zeit gegen 02:00 Uhr, einen auf der Schweizer Straße gelegenen Lebensmittelmarkt über die Eingangstür verließ und alarmierten umgehend die Polizei. Während der Fahndung gelang es den in Richtung Untermainbrücke geflüchteten 24-jährigen Mann festzunehmen. Als ihn die Beamten durchsuchten, fanden sie in seinem Rucksack mehrere Päckchen Zigaretten an Diebesgut auf.

An der gewaltsam geöffneten Eingangstür des Marktes konnte erheblicher Sachschaden festgestellt werden. Der Festgenommene kam daraufhin zunächst mit auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Ermangelung von Haftgründen wieder entlassen.

Polizei macht Drogenhändler dingfest

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(hol) – Knapp 1,5 Kilogramm Haschisch, 230 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld, dazu Feinwaagen und weiteres Material, das für den Verkauf von Drogen benötigt wird. So lautet die Bilanz einer Festnahme am Freitagnachmittag 08.01.2021.

Gegen 13:30 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife einen 53-jährigen Mann in der Sigmund-Freud-Straße.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in der Unterhose des Mannes 25 Gramm Kokain fanden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner und einer weiteren Wohnung fand die Polizei die oben aufgezählten Beweismittel.

Die zweite Wohnung war dem Dealer von einem anderen 53-Jährigen als Bunker zur Verfügung gestellt worden. Gegen ihn leiteten die Beamten ein gesondertes Verfahren ein. Beide Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Autoknacker festgenommen

Frankfurt-Westend (ots)-(wie) – Ein 51-Jähriger konnte am Sonntagnachmittag 10.01.2021 beobachten, wie ein Mann mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines parkenden Autos in der Bockenheimer Anlage einschlug und eine Tasche aus dem Innenraum stahl.

Der aufmerksame Zeuge verständigte daraufhin den Notruf und konnte den mutmaßlichen Dieb kurzzeitig festhalten. Trotzdem gelang es dem ebenfalls 51-Jährigen mutmaßlichen Täter zu flüchten. Etwa eine Stunde später nahm eine Polizeistreife den Tatverdächtigen erneut fest, als sie ihn im Rahmen der Fahndung anhand der vom Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung sahen und identifizierten.

Der 51-jährige Wohnsitzlose wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus PKW.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Festnahme von Crackdealern

Frankfurt (ots)-(hol) – Am Samstag 09.01.21 nahm die Polizei zwei Crackhändler im Bahnhofsviertel fest. Einer der beiden benötigte im Anschluss eine medizinische Versorgung, da er das Rauschgift geschluckt hatte. Gegen 13:30 Uhr fielen die beiden 23-jährigen Männer einer Streife in der Taunusstraße auf.

Bei der folgenden Kontrolle warf einer der beiden Cracksteine weg, während der andere die in der Mundhöhle mitgeführten Drogen zwecks Beweisvernichtung herunterschluckte. Dabei vergaß er aber offensichtlich, dass er weiteres Rauschgift in den Taschen mitführte.

Die Beamten nahmen die Rauschgifthändler fest. Das Schlucken der Drogen rächte sich kurz darauf, denn der Dealer musste sich mehrfach übergeben. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Währenddessen durchsuchten die Fahnder nach richterlicher Anordnung die Wohnung dieses Dealers und fanden weitere Drogen und Bargeld. Insgesamt beschlagnahmten sie 5 Gramm Crack, eine geringe Menge Haschisch sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Der zweite Rauschgifthändler hat keinen festen Wohnsitz. Damit erübrigte sich eine Durchsuchung, allerdings lieferte ihn die Polizei zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen ein.

Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, so dass dieser nun zumindest eine temporäre Unterkunft hat.

Festnahme von Taschendieben

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(hol) – Bereits am Freitag 09.01.2021 gingen der Polizei zwei Taschendiebe ins Netz. Sie hatten sich ausgerechnet eine Zivilbeamtin als Opfer ausgesucht.

Gegen 16:30 Uhr fiel einer Zivilstreife an der Hauptwache zwei junge Männer auf, die sich augenscheinlich stark für Rucksäcke und Handtaschen von vorbeigehenden Passanten interessierten. Die Beamten entschlossen sich dazu, die beiden im Auge zu behalten und folgten ihnen in der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Eine zivile Beamtin betrat hier eine Rolltreppe vor den beiden Verdächtigen, während sich ihre Kollegen hinter ihnen aufhielten.

Diese Kollegen trauten kurz darauf ihren Augen kaum, denn die beiden Langfinger schlossen zu der Polizistin auf, öffneten eine Außentasche ihres Rucksacks und durchwühlten sie. Allerdings bereicherten sie sich so nicht wie wahrscheinlich erhofft, sondern erlangten lediglich Armschmuck in Form von Handschellen. Die 25 und 23-jährigen Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidium eingeliefert.

Festnahme nach Gaststätteneinbruch

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – In der Nacht zum Samstag 09.01.2021 brach ein Mann in eine Gaststätte in Sachsenhausen ein. Die Polizei nahm ihn und einen Komplizen kurz darauf fest.

Gegen 03:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass zwei Männer im Begriff seien, die Tür einer Kneipe in der Große Rittergasse aufzubrechen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verließ ein Mann samt Brechstange die Bar und lief zu seinem Komplizen, der in einer dunklen Ecke Schmiere stand. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß klickten kurz darauf bei beiden die Handschellen.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei die beiden 39 und 41 Jahre

alten und in Frankfurt wohnenden Männer wieder auf freien Fuß.

